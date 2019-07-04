Караник: всем пострадавшим во время ЧП на салюте в Минске своевременно оказана медпомощь

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всем пострадавшим во время ЧП на салюте в Минске своевременно оказана медицинская помощь, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр здравоохранения Владимир Караник.

"К медицинскому обеспечению массовых мероприятий всегда очень серьезный подход. Вся зона, располагающаяся в месте мероприятий, и близлежащие районы разбиты на сектора, в каждом из которых дежурят машина скорой помощи и пешие бригады медработников. Поэтому всем пострадавшим в результате этого инцидента помощь оказывалась в первые минуты. К сожалению, одна из женщин, 1955 года рождения, получила травмы, не совместимые с жизнью. Несмотря на оказанную помощь, в том числе реанимационными бригадами, спасти ее не удалось",- рассказал Владимир Караник.

По его словам, остальным пяти пострадавшим помощь оказана на месте, они госпитализированы в ближайшие больницы. Еще трое пациентов с легкими ранениями, в основном стеклом, самостоятельно обратились в приемный покой больниц города. "На сегодняшний момент в стационаре остаются два человека. Это двое мужчин, 1957 и 1995 годов рождения. У одного из них - ранение щеки, у другого - травма плеча. Оба находятся в состоянии ближе к удовлетворительному. Угрозы для жизни нет. Остальным помощь оказана амбулаторно, и они отпущены домой", - добавил министр.-0-