Карантин введен в деревне Турищевичи из-за бешеной лисы

12 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В деревне Турищевичи Чечерского района введен карантин из-за появления на частном подворье бешеной лисы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в районной ветеринарной станции.

В начале июля лесная хищница забрела в один из дворов, где напала на домашнего кота. Хозяйка тщетно пыталась прогнать зверя. После контакта с лисой кот погиб.

Сельчанка обратилась за помощью к местному охотнику, и тот застрелил хищницу.

Результаты лабораторных исследований подтвердили подозрение о заболевании зверя бешенством. На два месяца в деревне введен карантин. Все домашние животные в населенном пункте были вакцинированы.

В феврале текущего года случай бешенства с вводом карантинного режима был зарегистрирован и в деревне Ветвица Чечерского района. Домашний кот напал на хозяина. Лабораторные исследования подтвердили факт заболевания питомца.-0-