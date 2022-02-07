Карета скорой помощи попала в ДТП в Бресте

7 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте столкнулись машина скорой медицинской помощи и легковой автомобиль, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталия Милюкова.

Авария произошла сегодня около 10.40 на ул.Васнецова. По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля "Хонда" при повороте на ул.Московскую не предоставил преимущество спецавтомобилю, который ехал с включенными маячками синего цвета и специальной звуковой сигнализацией. В скорой находился ребенок в тяжелом состоянии.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.

В Госавтоинспекции напоминают водителям: при приближении автомобиля оперативного назначения с включенным проблесковым маячком синего цвета, независимо от направления движения необходимо уступить ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд. При приближении спецавтомобиля с включенными маячками синего и красного цветов водители попутных машин (при отсутствии разделительной полосы) и водители встречного транспорта должны остановиться на обочине, а при ее отсутствии - занять крайнее правое положение в правой полосе движения и остановиться. Водителям запрещается обгонять и опережать такие транспортные средства, а также двигаться по соседним полосам с их скоростью движения.-0-