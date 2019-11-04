Каршеринговое авто и такси столкнулись в Минске

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каршеринговое авто и такси одного из онлайн-сервисов столкнулись в Минске, пострадали оба водителя. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла ночью 4 октября на перекрестке пр.Независимости и ул.Ленина. Около 00.30 24-летний водитель каршерингового Volkswagen Polo ехал по ул.Ленина со стороны ул.Интернациональной в направлении ул.К.Маркса. На перекрестке он столкнулся с Renault Scenic (такси одного из онлайн-сервисов) под управлением мужчины 1972 года рождения.

"По предварительной информации, водитель Renault Scenic выехал на перекресток на красный свет. В салоне такси находились трое пассажиров. В результате происшествия пострадали оба водителя - они были доставлены в медучреждение. Пассажиры после осмотра были отпущены домой. На месте работали сотрудники ГАИ, представитель СК, специалист управления ГКСЭ по Минску", - рассказали в ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома