16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карточный азарт закончился для гродненца тяжкими телесными повреждениями. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей Октябрьского РОВД Гродно.

"В гости к местному жителю пришли знакомые. Карточную игру сопровождало распитие спиртных напитков. В какой-то момент между двумя гостями, 1958 и 1982 годов рождения, возник конфликт. 62-летний мужчина схватился за нож и нанес 38-летнему оппоненту удары в живот и руку. Далее потерпевший продолжил употреблять спиртное и только около 3.00 направился домой, откуда и была вызвана скорая помощь", - рассказали правоохранители.

Прибывшие медработники констатировали у мужчины колото-резаную рану передней брюшной стенки, проникающую в брюшную полость и резаную рану левого предплечья.

Информацию незамедлительно передали в органы внутренних дел. Оперативники личность подозреваемого в совершении преступления установили, также было определено его местонахождение. Злоумышленника задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения". Подробности произошедшего будут установлены в ходе следствия.-0-