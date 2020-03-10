"Дело банкиров": Касперовича и Подгорного обвиняют по более чем 30 фактам получения взяток

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Феликса Касперовича и Андрея Подгорного обвиняют по более чем 30 эпизодам получения взяток. Такая информация была озвучена сегодня на выездном заседании в суде Московского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Верховный суд сегодня начал разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек - восемь должностных лиц госорганов и банков, а также восемь представителей коммерческих структур.

Феликс Касперович в 2005-2010 годах был начальником управления программно-технической инфраструктуры платежной системы главного управления платежной системы Нацбанка. С сентября 2010-го до июня 2015-го занимал должность начальника управления инфраструктуры информационной и платежной систем главного управления информационных технологий Нацбанка. А с июня 2015-го по декабрь 2017-го был директором Расчетного центра Нацбанка Беларуси.

Как следует из обвинения, в 2008 году Феликс Касперович совместно с Андреем Подгорным договорился с совладельцем и одним из фактических руководителей ООО "Солидекс ПИ" и ООО "Солидекс" Сергеем Покрышко о содействии его фирмам в заключении договоров с Нацбанком. В результате, к примеру, в октябре 2008-го между частной структурой и Нацбанком был заключен договор на сумму свыше 2,4 млрд неденоминированных белорусских рублей. Взятки Феликс Касперович и Андрей Подгорный брали несколько лет.

Во второй половине 2009-го совместно с Подгорным Касперович получил от Покрышко не менее $80 тыс., летом 2012-го - $15 тыс., а с марта 2014-го по декабрь 2016 года несколько раз брал по $5 тыс. Взятки Касперович предпочитал принимать в машине. Их общая сумма по данным эпизодам не менее $125 тыс.

Также Феликс Касперович в 2012 году договорился с сотрудницей ООО "Мобильный сервис" Турчиной, которая действовала в интересах фактического руководителя компании Владимира Жилина. Деньги брал совместно с Андреем Подгорным за благоприятное решение вопросов о заключении договоров между фирмой и Нацбанком. Они касались поставок программного обеспечения, техподдержки и прочего.

Взятки от "Мобильного сервиса" Касперович брал в основном в офисе фирмы. Таких фактов задокументировано свыше десяти, суммы были разные - от около $14 тыс. до $260 тыс. (столько Касперович получил в ноябре - декабре 2016-го). Всего им совместно с Андреем Подгорным по данным эпизодам было получено не менее $500 тыс.

Кроме этого, в 2013 году Касперович достиг договоренности с руководителем фирмы ИООО "НИИ ЭВМ Сервис" Сергеем Солодухо о выплате ему "откатов" за содействие данной компании. В итоге Солодухо неоднократно заносил деньги Касперовичу. Всего тот получил от него не менее $22 тыс.

В 2015 году совместно с Подгорным Касперович договорился с представителем ИИУП "АМТ-Груп Интернешнл" Михаилом Пригарой. От него они получили не менее $211 тыс. При этом самую большую взятку - 200 тыс. - Феликс Касперович получил от Пригары в России.

Также взятки за благоприятное решение вопросов с договорами между Нацбанком и сторонними компаниями Касперович получал от главы ЗАО "Эксплорер" Горошко (всего - $20 тыс.). А от совладельца СООО "ДПА" Сергея Шаркова получил не менее $53 тыс.

Касперович 29 декабря 2018 получил от работницы фирмы "Мобильный сервис" Турчиной $20 тыс. Деньги предназначались за заключение Нацбанком с фирмой двух договоров: один на сумму более Br280 тыс., второй - свыше Br400 тыс. Однако данные соглашения подписаны не были: Феликс Касперович был задержан в тот же день.

Касперович почти все взятки делил поровну с Подгорным, кроме денег от Солодухо и последнего эпизода с Турчиной. Свою вину работник Нацбанка признал полностью. Гособвинитель начал зачитывать обвинение Подгорному.

Как сообщалось, председатель правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр" Феликс Касперович обвиняется совместно с замначальника главного управления информационных технологий Нацбанка Андреем Подгорным в получении взяток в общей сумме не менее $868 тыс.

Феликс Касперович - один из пяти фигурантов, который пошел на сделку со следствием. На предварительном судебном заседании в феврале этого года он сказал, что полностью выполнил обязательства по досудебному соглашению, в частности практически сразу возместил денежные средства, которыми завладел.-0-

Первые фигуранты "дела банкиров" полностью признали свою вину Первым в суде был озвучен эпизод преступной связи представителя ООО "Мобильный сервис" Александра Бровки и Юрия Пономарева - на момент получения взяток он был директором департамента информационных технологий ОАО "БПС-Сбербанк".

Суд по "делу банкиров" с 16 обвиняемыми начался в Минске В выездном заседании в суде Московского района Минска Верховный суд начал основное разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.