"Дело банкиров": Касперовича и Подгорного обвиняют по более чем 30 фактам получения взяток

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 10 марта 2020
Минск Сплошная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Новости
16:49 Очевидец ДТП в Минском районе помог задержать пьяного водителя Происшествия
16:46 Минфин оценивает влияние нефтяного фактора на бюджет Беларуси Экономика
16:44 Госдума России приняла в основном чтении изменения в Конституцию В мире
16:30 Польша вводит санитарный контроль на границе В мире
16:26 Инфляция в Беларуси в феврале составила 1% Экономика
16:25 В крупных городах Минской области планируют заменить автобусы на электробусы Регионы
16:25 Румас и Мишустин проведут переговоры 11 марта в Москве Политика
16:20 Нотариусы в честь Дня Конституции проконсультируют 13 марта бесплатно Общество
16:19 Стали известны полуфиналисты женского чемпионата Беларуси по волейболу Спорт
16:16 Румас считает недостаточной работу представителей государства в набсоветах предприятий Экономика
16:16 Госдума России поддержала поправку об обнулении президентских сроков В мире
16:10 МЗП и денежные доходы населения за февраль не индексируются - Минтруда Общество
16:10 В Минске при строительно-монтажных работах в 2019 году погибли 10 человек Регионы
16:04 Путин: снятие ограничений на президентские сроки должен оценить Конституционный суд В мире
16:02 Театральный фестиваль "М.@rt.контакт" отменили Культура
16:00 Старейший школьный бассейн Могилева отремонтируют к новому учебному году Регионы
15:57 Стройплощадки в Беларуси оборудуют системами видеонаблюдения Общество
15:52 Житель Пуховичского района знакомился с девушками в интернете и похищал их имущество Происшествия
15:29 Дмитрий Басков возглавил Совет директоров клубов ФХБ Спорт
15:26 "Дело банкиров": Касперовича и Подгорного обвиняют по более чем 30 фактам получения взяток Происшествия
15:04 Новый квартал индивидуальной застройки появится в пригороде Березы Регионы
15:01 Путина ждут с выступлением в Госдуме, которая предложила снять ограничение на президентские сроки В мире
14:56 Малый бизнес Минска претендует на госсубсидии в сумме Br870 тыс. Регионы
14:49 В Совете Республики внимательно относятся к законодательным инициативам граждан - Рунец Общество
14:29 Сергей Микель: язык танца - самое правдивое проявление человека Культура
14:26 Движение по части ул.Наполеона Орды в Минске будет временно ограничено Регионы
14:25 Завершено расследование убийства жены священника в Озаричах Происшествия
14:19 Нелегальная партия сигарет на Br30 тыс. конфискована у витебчанки Происшествия
14:19 Фотоконкурс "Живая память" объявлен в Витебском районе Регионы
14:09 В Могилевской области изъяли из продажи 35 партий светодиодных ламп Происшествия
Все новости
Все новости
Происшествия
10 марта 2020, 15:26

"Дело банкиров": Касперовича и Подгорного обвиняют по более чем 30 фактам получения взяток

В зале суда
В зале суда

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Феликса Касперовича и Андрея Подгорного обвиняют по более чем 30 эпизодам получения взяток. Такая информация была озвучена сегодня на выездном заседании в суде Московского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Верховный суд сегодня начал разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек - восемь должностных лиц госорганов и банков, а также восемь представителей коммерческих структур.

Феликс Касперович в 2005-2010 годах был начальником управления программно-технической инфраструктуры платежной системы главного управления платежной системы Нацбанка. С сентября 2010-го до июня 2015-го занимал должность начальника управления инфраструктуры информационной и платежной систем главного управления информационных технологий Нацбанка. А с июня 2015-го по декабрь 2017-го был директором Расчетного центра Нацбанка Беларуси.

Как следует из обвинения, в 2008 году Феликс Касперович совместно с Андреем Подгорным договорился с совладельцем и одним из фактических руководителей ООО "Солидекс ПИ" и ООО "Солидекс" Сергеем Покрышко о содействии его фирмам в заключении договоров с Нацбанком. В результате, к примеру, в октябре 2008-го между частной структурой и Нацбанком был заключен договор на сумму свыше 2,4 млрд неденоминированных белорусских рублей. Взятки Феликс Касперович и Андрей Подгорный брали несколько лет.

Во второй половине 2009-го совместно с Подгорным Касперович получил от Покрышко не менее $80 тыс., летом 2012-го - $15 тыс., а с марта 2014-го по декабрь 2016 года несколько раз брал по $5 тыс. Взятки Касперович предпочитал принимать в машине. Их общая сумма по данным эпизодам не менее $125 тыс.

Также Феликс Касперович в 2012 году договорился с сотрудницей ООО "Мобильный сервис" Турчиной, которая действовала в интересах фактического руководителя компании Владимира Жилина. Деньги брал совместно с Андреем Подгорным за благоприятное решение вопросов о заключении договоров между фирмой и Нацбанком. Они касались поставок программного обеспечения, техподдержки и прочего.

Взятки от "Мобильного сервиса" Касперович брал в основном в офисе фирмы. Таких фактов задокументировано свыше десяти, суммы были разные - от около $14 тыс. до $260 тыс. (столько Касперович получил в ноябре - декабре 2016-го). Всего им совместно с Андреем Подгорным по данным эпизодам было получено не менее $500 тыс.

Кроме этого, в 2013 году Касперович достиг договоренности с руководителем фирмы ИООО "НИИ ЭВМ Сервис" Сергеем Солодухо о выплате ему "откатов" за содействие данной компании. В итоге Солодухо неоднократно заносил деньги Касперовичу. Всего тот получил от него не менее $22 тыс.

В 2015 году совместно с Подгорным Касперович договорился с представителем ИИУП "АМТ-Груп Интернешнл" Михаилом Пригарой. От него они получили не менее $211 тыс. При этом самую большую взятку - 200 тыс. - Феликс Касперович получил от Пригары в России.

Также взятки за благоприятное решение вопросов с договорами между Нацбанком и сторонними компаниями Касперович получал от главы ЗАО "Эксплорер" Горошко (всего - $20 тыс.). А от совладельца СООО "ДПА" Сергея Шаркова получил не менее $53 тыс.

Касперович 29 декабря 2018 получил от работницы фирмы "Мобильный сервис" Турчиной $20 тыс. Деньги предназначались за заключение Нацбанком с фирмой двух договоров: один на сумму более Br280 тыс., второй - свыше Br400 тыс. Однако данные соглашения подписаны не были: Феликс Касперович был задержан в тот же день.

Касперович почти все взятки делил поровну с Подгорным, кроме денег от Солодухо и последнего эпизода с Турчиной. Свою вину работник Нацбанка признал полностью. Гособвинитель начал зачитывать обвинение Подгорному.

Как сообщалось, председатель правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр" Феликс Касперович обвиняется совместно с замначальника главного управления информационных технологий Нацбанка Андреем Подгорным в получении взяток в общей сумме не менее $868 тыс.

Феликс Касперович - один из пяти фигурантов, который пошел на сделку со следствием. На предварительном судебном заседании в феврале этого года он сказал, что полностью выполнил обязательства по досудебному соглашению, в частности практически сразу возместил денежные средства, которыми завладел.-0-

Касперович начал получать взятки еще в 2007 году - гособвинительКасперович начал получать взятки еще в 2007 году - гособвинитель
Согласно озвученному обвинению Феликс Касперович начал получать взятки еще в 2007 году.

Первые фигуранты "дела банкиров" полностью признали свою винуПервые фигуранты "дела банкиров" полностью признали свою вину
Первым в суде был озвучен эпизод преступной связи представителя ООО "Мобильный сервис" Александра Бровки и Юрия Пономарева - на момент получения взяток он был директором департамента информационных технологий ОАО "БПС-Сбербанк".

Суд по "делу банкиров" с 16 обвиняемыми начался в МинскеСуд по "делу банкиров" с 16 обвиняемыми начался в Минске
В выездном заседании в суде Московского района Минска Верховный суд начал основное разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
коррупция Минск суд
Новости рубрики Происшествия
Очевидец ДТП в Минском районе помог задержать пьяного водителя
Фото из архива Житель Пуховичского района знакомился с девушками в интернете и похищал их имущество
УСК по Гомельской области Завершено расследование убийства жены священника в Озаричах
Фото УВД Витебского облисполкома Нелегальная партия сигарет на Br30 тыс. конфискована у витебчанки
В Могилевской области изъяли из продажи 35 партий светодиодных ламп
Фото УВД Брестского облисполкома Житель Бреста нашел у реки пистолет ТТ
Главное
Александр Лукашенко и участники церемонии "Вижу в вашем лице амбициозную Беларусь" - Лукашенко вручил паспорта юным гражданам страны
Румас считает недостаточной работу представителей государства в набсоветах предприятий
В Беларуси три человека вылечены от коронавируса
Квартира - с любовью! Лучшие условия от застройщика - для комплекса в центре Минска!
Топ-новости
В Беларуси установлен перечень домов для строительства в 2020 году по льготным кредитам
Польша будет выдавать бесплатные визы белорусским детям
"БЕЛДЖИ" готов рассматривать выпуск электромобилей при продаже 5-10 тыс. авто в год
Участница акции "Мы - граждане Беларуси!": горжусь, что родилась и живу в такой стране
Нотариусы в честь Дня Конституции проконсультируют 13 марта бесплатно
Госдума России приняла в основном чтении изменения в Конституцию
Маркевич: данные людям обещания местные власти должны выполнять в срок
Профилактика коронавирусной инфекции. Это надо знать. Полезные советы от компании "БелАсептика"
"Дело банкиров": Касперовича и Подгорного обвиняют по более чем 30 фактам получения взяток
Перезимовка озимых культур прошла вполне успешно - Белгидромет
В Беларуси впервые проведена симультанная операция
Судьбы, сложенные в треугольник: Нина Золотарская
Пресс-конференция о цифровой трансформации энергетики пройдет в БЕЛТА 12 марта
Стройплощадки в Беларуси оборудуют системами видеонаблюдения
Первый в Беларуси полигон ТКО европейского уровня создадут в Минской области к 2022 году
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Беларусь помнит Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.