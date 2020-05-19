Катер опрокинулся на Нарочи, утонули два человека

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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека утонули в результате опрокидывания катера на озере Нарочь, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Трагедия произошла днем 18 мая возле д. Наносы Мядельского района. "В 15.05 на озере Нарочь в 3 км от берега опрокинулся катер с людьми. Работниками ОСВОД с поверхности водоема извлечены тела двух погибших, спасен мужчина 1969 года рождения", - проинформировали в МЧС.
Спасенный госпитализирован с общим переохлаждением. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.-0-