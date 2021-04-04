Казакевич назвал костяк BYPOL, некоторые участники инициативы объявлены в розыск

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич в эфире телеканала "Беларусь 1" назвал костяк BYPOL, некоторые из участников инициативы объявлены в розыск, сообщает БЕЛТА.

В инициативе собрались беглые силовики. "Эти люди известны, в настоящее время мы не видим смысла скрывать их фамилии", - сказал Геннадий Казакевич.

В этой связи он назвал бывших следователей Андрея Остаповича и Игоря Лобана, бывших оперативников Матвея Купрейчика, Владимира Жигаря, Станислава Лупоносова, Сергея Макара, бывшего преподавателя Академии милиции Александра Азарова, бывшего работника прокуратуры Олега Талерчика, а также Евгения Медведева, который не служил в правоохранительных органах, однако имеет непосредственное отношение к организации деятельности BYPOL.

Геннадий Казакевич отметил, что некоторые из них объявлены в розыск.

Постепенно инициатива BYPOL радикализовалась, отметил заместитель министра. По его словам, прошедшие события 25-27 марта этого года свидетельствуют о том, что они пытаются управлять протестами, иными словами, берут на себя инициативу небезызвестного Степана Путило. В частности, последний предотвращенный теракт, который, к слову, имеет прямую взаимосвязь с BYPOL, свидетельствует о том, что одна из их задач - поиск радикалов. "Мы их называем шизоидами, личностями шизоидного типа, которые готовы и хотят совершить акции прямого действия", - отметил Геннадий Казакевич.

Он также озвучил подробности спецоперации по задержанию бывшего военного контрактника 103-й бригады. Роман Марусов, 1996 года рождения, с 2016 года по 2020-й проходил службу по контакту в Силах специальных операций Минобороны. По словам замминистра, непосредственно после увольнения Марусов связался с инициативой BYPOL.

"Крайне радикально настроенный молодой человек, который является приверженцем ультраправых взглядов неонацистского толка. После совершения действий на территории Беларуси планировал выехать в Ивано-Франковск для подготовки в специальном тренировочном лагере правого сектора и последующего участия в боевых действиях на территории Украины. - сказал Геннадий Казакевич. - Мы увидели связь Марусова и небезызвестного анархиста Дедка". В частности, в ходе обыска у бывшего военного контрактника изъята книга с дарственной надписью Дедка. "Это свидетельствовало о том, что и BYPOL, и Марусов, и радикальная часть анархистов имеют одну общую цель и задачу - дестабилизировать ситуацию в стране", - заключил замминистра.-0-