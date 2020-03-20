Казанцев: Втюрин должен был повлиять через Сиводедова на конкурс "Белтелекома"

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигурант "дела банкиров" Владимир Казанцев утверждает, что Андрей Втюрин должен был повлиять через Сергея Сиводедова на конкурс по закупке оборудования "Белтелекомом", передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек - 8 должностных лиц госорганов и банков, а также 8 представителей коммерческих структур. Сегодня в здании суда Московского района Минска продолжаются допросы обвиняемых.

Казанцев сегодня подтвердил, что, согласно замыслу, Втюрин должен был контролировать конкурс по закупке оборудования "Белтелекомом" в 2018 году. "С моей точки зрения, он общался с Сиводедовым, должен был повлиять через Сиводедова на процесс проведения конкурсных процедур", - сказал Казанцев.

В марте 2018-го он встречался с тогдашним гендиректором "Белтелекома" в кафе рядом с предприятием. Инициатором встречи, со слов Казанцева, был он сам. При этом он утверждает, что разговоров у него с Сиводедовым о том, что он знаком с заместителем госсекретаря Совбеза Беларуси, не было. Однако, насколько помнит Казанцев, он показывал главе "Белтелекома" фото Втюрина, когда Сиводедов обтекаемо говорил, что ему звонили. Тогда Казанцев, с его слов, показал Сиводедову с телефона фото Втюрина и спросил, этот ли человек звонил. Тот ответил утвердительно.

В тот же день после встречи с Сиводедовым Казанцев встречался со Втюриным - примерно через час. Тогда россиянин рассказал заместителю госсекретаря о разговоре с гендиректором "Белтелекома". "Реакция была спокойная, без эмоций. Прямых ответов о том, что "да, я сейчас буду оказывать содействие" не было, но из контекста было понятно, что будет оказывать", - рассказал Казанцев. После россияне рассчитывали отблагодарить Втюрина.

Сегодня гособвинитель также допросил Казанцева о передаче денег Втюрину за победу фирмы "ТТ-Связьком" в закрытом конкурсе на модернизацию техсредств в тюрьме №8. По данному факту Казанцев не обвиняется. Он рассказал, что ориентировочно в 2015 году бизнесмен Анатолий Маллин обратился к нему с вопросом, может ли компания "Смарт-интеграция" участвовать в упомянутом конкурсе. Выяснилось, что нет. Тогда тот попросил найти белорусскую компанию и сообщил, что ей "будет оказано содействие с выигрышем".

Была найдена фирма Владимира Томченко "ТТ-Связьком". Маллин назвал размер вознаграждения, которое требуется за содействие с выигрышем - около $10 тыс. По словам Казанцева, на тот момент не звучала фамилия того, кем будет оказано содействие, потом он узнал, что это Втюрин.

Казанцев рассказал Томченко о том, что надо будет передать деньги. Тот подумал некоторое время и согласился. Фирма победила в конкурсе. "Ориентировочно в 2016 году у меня состоялся разговор с Горбачевым, мне был задан вопрос - знаю ли я компанию "ТТ-Связьком". Я согласился передать Томченко информацию о том, что за оказанную услугу требуется передать деньги", - пояснил Казанцев.

Через какое-то время поступила информация от Томченко, что они готовы выполнить свои обязательства. После встречи с Томченко Казанцев договорился со Втюриным и передал ему деньги. Согласно озвученному ранее обвинению, было передано не менее $9 тыс.

Как сообщалось, россияне Владимир Казанцев и Виталий Горбачев обвиняются в передаче заместителю госсекретаря Совбеза Беларуси Андрею Втюрину свыше $180 тыс. в 2019 году. Деньги граждане России передавали Втюрину за его содействие в заключении договоров с РУП "Белтелеком", следует из озвученного ранее обвинения. Казанцев представлял интересы фирмы "Смартлабс" и иных российских компаний. По мнению следствия, он действовал в сговоре с Горбачевым. В начале 2018 года они договорились о даче Втюрину взятки. Она должна была составить треть от прибыли "Смартлабса", которую фирма бы получила при реализации сделки с "Белтелекомом". Речь шла о модернизации аппаратно-программного комплекса SmartZala и поставке абонентских приставок.

В итоге Втюрин в интересах Казанцева и Горбачева дал указание тогдашнему министру связи и информатизации Сергею Попкову и гендиректору "Белтелекома" Сергею Сиводедову организовать заключение и исполнение договора с ООО "Смартлабс". Согласно озвученному обвинению, он обосновывал целесообразность сотрудничества с этой фирмой государственными интересами. При этом ни Попков, ни Сиводедов не знали о противоправной деятельности Втюрина.

Договор между "Смартлабсом" и "Белтелекомом" на сумму более $6,8 млн был заключен в июле 2018-го. После этого Горбачев по предварительному сговору с Казанцевым в два этапа передал Втюрину взятку. Сначала тот получил 14 февраля 2019 года более $34 тыс. в минском кафе. А 21 апреля ему в ресторане под Минском передали свыше $148 тыс. Всего в итоге Втюрин получил $183 тыс.

Кроме того, согласно обвинению, Казанцев как представитель интересов еще одной российской фирмы "УГМК-Телеком" в 2018 году договорился с Горбачевым о "даче взятки уполномоченному должностному лицу за оказание ООО "УГМК-Телеком" содействия в победе в проводимых РУП "Белтелеком" конкурсах и последующем заключении и исполнении договоров". В итоге 29 января 2019 года на встрече в минском кафе Втюрин убедил Казанцева дать взятку главе "Белтелекома" Сиводедову. В тот же день сумма 15 тыс. евро была передана гендиректору "Белтелекома".

Сегодня Казанцев рассказал, что 29 января прилетел в Минск, созвонился с Сиводедовым, тот назначил встречу ближе к вечеру. Казанцев снял деньги в банке - 15 тыс. евро, где-то в районе обеда созвонился со Втюриным, встретились в кафе. "С Андреем Александровичем у нас зашла речь - может, простимулировать Сиводедова к содействию", - пояснил Казанцев.

С Сиводедовым после встретились у "Белтелекома", прошли в кафе, Казанцев предложил ему взятку: "Сергей Иванович сказал, что как-то он не хочет брать. Так как он не отказывался в настойчивой форме, я понял, что надо выйти на улицу и этот вопрос решить". В итоге Казанцев и Сиводедов поехали в дом последнего на улице Сурганова, там поднялись на один из верхних этажей. Там Сиводедов ушел, после чего вернулся переодетым и с пакетом. Казанцев конверт с деньгами положил в пакет. После в мессенджере написал Втюрину, что встретился с Сиводедовым и передал деньги. Через какое-то время рассказал об этом и Горбачеву.

Казанцев полностью признал свою вину. Горбачева обвиняют по двум эпизодам: в передаче взятки Втюрину и передаче незаконного вознаграждения Сиводедову. Он признает вину частично - только по первому эпизоду. Во втором случае свою виновность отрицает.-0-