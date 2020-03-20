Казанцев: Втюрин должен был повлиять через Сиводедова на конкурс "Белтелекома"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 20 марта 2020
Минск Облачно с прояснениями +7°C
Версия для слабовидящих
Новости
13:33 "Белпочта" возобновляет прием отправлений в некоторые страны Общество
13:33 Законодательство по защите прав потребителей необходимо совершенствовать - Маркевич Общество
13:28 Житель Могилева воспользовался ошибкой сотрудника банка и присвоил деньги Происшествия
13:26 В Минске и районе с 2016 года установлено более 398 тыс. электронных счетчиков электроэнергии Регионы
13:25 На электронные счетчики электроэнергии в Беларуси уже перевели 60% потребителей Экономика
13:24 Житель Барановичей осужден на 1,1 года колонии за угрозу убийством отцу и издевательство над собакой Происшествия
13:15 Доллар и российский рубль подорожали на торгах 20 марта, евро подешевел Экономика
13:15 Латвия благодарит Беларусь за транзит своих граждан через аэропорт Минска в ситуации с коронавирусом Общество
13:03 Двое парней задержаны за распространение наркотика в Бресте и Минском районе Происшествия
13:02 Макей и Линкявичюс обсудили возвращение белорусов из Литвы и литовцев из Беларуси из-за коронавируса Общество
13:00 Чемпионат Беларуси по плаванию планируется провести в срок Спорт
12:59 Сезонную дифференциацию для отопительных тарифных групп впервые применят в этом году в Беларуси Экономика
12:58 Были уверены, что страна не бросит нас в беде - белорусские туристы Общество
12:58 "Минскэнерго" в этом году завершит установку двух водогрейных электрокотлов для нужд БелАЭС Экономика
12:56 Посольство Беларуси в Латвии помогло вернуться домой более 100 белорусам Общество
12:50 КГК после жалоб жителей Витебского района помог улучшить качество медобслуживания Регионы
12:45 Житель Гродно подозревается в рассылке фейков о блокировке компьютеров Происшествия
12:40 Ювелирное экспортное бюро планируют создать в ЕАЭС Экономика
12:39 Лукашенко о погодных условиях: идеальные для сельхозработ Президент
12:32 Лукашенко: одной ногой уже вступили в финансовый кризис, теперь пытаемся вернуть ее назад Президент
12:28 Один из выходов со станции метро "Площадь Победы" закроют на ремонт с 23 марта Регионы
12:26 Минчанина будут судить за ДТП, в котором погибла его беременная жена Происшествия
12:24 В Минске за вывоз мусора и чистоту дворов будут жестче спрашивать и с частников Регионы
12:23 Самолет с застрявшими во Внуково белорусами прилетел в Минск Общество
12:21 Женщина и двое детей пострадали в лобовой аварии в Гродно Происшествия
12:18 Лукашенко про "Адани": это локомотив, надо на прицеп взять другие предприятия Президент
12:13 Вырубка леса в Беларуси не наносит ущерба природе - Минлесхоз Экономика
12:12 Лукашенко о коронавирусе: белорусы не находятся в той ситуации, чтобы принимать драконовские меры Президент
12:09 Лукашенко: психоз с коронавирусом заставил людей быть аккуратнее Президент
12:09 Витебский аэропорт в 2019 году принял в 3,5 раза больше пассажиров Регионы
Все новости
Все новости
Происшествия
20 марта 2020, 11:18

Казанцев: Втюрин должен был повлиять через Сиводедова на конкурс "Белтелекома"

Фото из архива
Фото из архива

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигурант "дела банкиров" Владимир Казанцев утверждает, что Андрей Втюрин должен был повлиять через Сергея Сиводедова на конкурс по закупке оборудования "Белтелекомом", передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек - 8 должностных лиц госорганов и банков, а также 8 представителей коммерческих структур. Сегодня в здании суда Московского района Минска продолжаются допросы обвиняемых.

Казанцев сегодня подтвердил, что, согласно замыслу, Втюрин должен был контролировать конкурс по закупке оборудования "Белтелекомом" в 2018 году. "С моей точки зрения, он общался с Сиводедовым, должен был повлиять через Сиводедова на процесс проведения конкурсных процедур", - сказал Казанцев.

В марте 2018-го он встречался с тогдашним гендиректором "Белтелекома" в кафе рядом с предприятием. Инициатором встречи, со слов Казанцева, был он сам. При этом он утверждает, что разговоров у него с Сиводедовым о том, что он знаком с заместителем госсекретаря Совбеза Беларуси, не было. Однако, насколько помнит Казанцев, он показывал главе "Белтелекома" фото Втюрина, когда Сиводедов обтекаемо говорил, что ему звонили. Тогда Казанцев, с его слов, показал Сиводедову с телефона фото Втюрина и спросил, этот ли человек звонил. Тот ответил утвердительно.

В тот же день после встречи с Сиводедовым Казанцев встречался со Втюриным - примерно через час. Тогда россиянин рассказал заместителю госсекретаря о разговоре с гендиректором "Белтелекома". "Реакция была спокойная, без эмоций. Прямых ответов о том, что "да, я сейчас буду оказывать содействие" не было, но из контекста было понятно, что будет оказывать", - рассказал Казанцев. После россияне рассчитывали отблагодарить Втюрина.

Сегодня гособвинитель также допросил Казанцева о передаче денег Втюрину за победу фирмы "ТТ-Связьком" в закрытом конкурсе на модернизацию техсредств в тюрьме №8. По данному факту Казанцев не обвиняется. Он рассказал, что ориентировочно в 2015 году бизнесмен Анатолий Маллин обратился к нему с вопросом, может ли компания "Смарт-интеграция" участвовать в упомянутом конкурсе. Выяснилось, что нет. Тогда тот попросил найти белорусскую компанию и сообщил, что ей "будет оказано содействие с выигрышем".

Была найдена фирма Владимира Томченко "ТТ-Связьком". Маллин назвал размер вознаграждения, которое требуется за содействие с выигрышем - около $10 тыс. По словам Казанцева, на тот момент не звучала фамилия того, кем будет оказано содействие, потом он узнал, что это Втюрин.

Казанцев рассказал Томченко о том, что надо будет передать деньги. Тот подумал некоторое время и согласился. Фирма победила в конкурсе. "Ориентировочно в 2016 году у меня состоялся разговор с Горбачевым, мне был задан вопрос - знаю ли я компанию "ТТ-Связьком". Я согласился передать Томченко информацию о том, что за оказанную услугу требуется передать деньги", - пояснил Казанцев.

Через какое-то время поступила информация от Томченко, что они готовы выполнить свои обязательства. После встречи с Томченко Казанцев договорился со Втюриным и передал ему деньги. Согласно озвученному ранее обвинению, было передано не менее $9 тыс.

Как сообщалось, россияне Владимир Казанцев и Виталий Горбачев обвиняются в передаче заместителю госсекретаря Совбеза Беларуси Андрею Втюрину свыше $180 тыс. в 2019 году. Деньги граждане России передавали Втюрину за его содействие в заключении договоров с РУП "Белтелеком", следует из озвученного ранее обвинения. Казанцев представлял интересы фирмы "Смартлабс" и иных российских компаний. По мнению следствия, он действовал в сговоре с Горбачевым. В начале 2018 года они договорились о даче Втюрину взятки. Она должна была составить треть от прибыли "Смартлабса", которую фирма бы получила при реализации сделки с "Белтелекомом". Речь шла о модернизации аппаратно-программного комплекса SmartZala и поставке абонентских приставок.

В итоге Втюрин в интересах Казанцева и Горбачева дал указание тогдашнему министру связи и информатизации Сергею Попкову и гендиректору "Белтелекома" Сергею Сиводедову организовать заключение и исполнение договора с ООО "Смартлабс". Согласно озвученному обвинению, он обосновывал целесообразность сотрудничества с этой фирмой государственными интересами. При этом ни Попков, ни Сиводедов не знали о противоправной деятельности Втюрина.

Договор между "Смартлабсом" и "Белтелекомом" на сумму более $6,8 млн был заключен в июле 2018-го. После этого Горбачев по предварительному сговору с Казанцевым в два этапа передал Втюрину взятку. Сначала тот получил 14 февраля 2019 года более $34 тыс. в минском кафе. А 21 апреля ему в ресторане под Минском передали свыше $148 тыс. Всего в итоге Втюрин получил $183 тыс.

Кроме того, согласно обвинению, Казанцев как представитель интересов еще одной российской фирмы "УГМК-Телеком" в 2018 году договорился с Горбачевым о "даче взятки уполномоченному должностному лицу за оказание ООО "УГМК-Телеком" содействия в победе в проводимых РУП "Белтелеком" конкурсах и последующем заключении и исполнении договоров". В итоге 29 января 2019 года на встрече в минском кафе Втюрин убедил Казанцева дать взятку главе "Белтелекома" Сиводедову. В тот же день сумма 15 тыс. евро была передана гендиректору "Белтелекома".

Сегодня Казанцев рассказал, что 29 января прилетел в Минск, созвонился с Сиводедовым, тот назначил встречу ближе к вечеру. Казанцев снял деньги в банке - 15 тыс. евро, где-то в районе обеда созвонился со Втюриным, встретились в кафе. "С Андреем Александровичем у нас зашла речь - может, простимулировать Сиводедова к содействию", - пояснил Казанцев.

С Сиводедовым после встретились у "Белтелекома", прошли в кафе, Казанцев предложил ему взятку: "Сергей Иванович сказал, что как-то он не хочет брать. Так как он не отказывался в настойчивой форме, я понял, что надо выйти на улицу и этот вопрос решить". В итоге Казанцев и Сиводедов поехали в дом последнего на улице Сурганова, там поднялись на один из верхних этажей. Там Сиводедов ушел, после чего вернулся переодетым и с пакетом. Казанцев конверт с деньгами положил в пакет. После в мессенджере написал Втюрину, что встретился с Сиводедовым и передал деньги. Через какое-то время рассказал об этом и Горбачеву.

Казанцев полностью признал свою вину. Горбачева обвиняют по двум эпизодам: в передаче взятки Втюрину и передаче незаконного вознаграждения Сиводедову. Он признает вину частично - только по первому эпизоду. Во втором случае свою виновность отрицает.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
взяточничество суд
Новости рубрики Происшествия
Скриншот с камеры видеонаблюдения Житель Могилева воспользовался ошибкой сотрудника банка и присвоил деньги
Фото из архива Житель Барановичей осужден на 1,1 года колонии за угрозу убийством отцу и издевательство над собакой
Фото УВД Минского облисполкома Двое парней задержаны за распространение наркотика в Бресте и Минском районе
Фото из архива Житель Гродно подозревается в рассылке фейков о блокировке компьютеров
Фото из архива Минчанина будут судить за ДТП, в котором погибла его беременная жена
Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома Женщина и двое детей пострадали в лобовой аварии в Гродно
Главное
Во время посещения предприятия Лукашенко посетил предприятие "Адани", выпускающее медтехнику и системы безопасности
В Беларуси выписали 15 пациентов, вылеченных от COVID-19
В порт Клайпеды пришел третий в этом месяце танкер с нефтью для Беларуси
394 рубля в месяц – за собственную квартиру! Кредиты на жилье в комплексах Минска – самый честный выбор!
Топ-новости
Лукашенко о коронавирусе: белорусы не находятся в той ситуации, чтобы принимать драконовские меры
Честная конкуренция, использование отечественной продукции - Лукашенко об основных принципах работы предприятий
Посольство Беларуси в Латвии помогло вернуться домой более 100 белорусам
Госатомнадзор проверил БелАЭС к завозу ядерного топлива
Безналичная благотворительность. Как банковская карточка может оказать помощь?
Белорусские фирмы ждут сбои в цепочках поставок: как бизнесу остаться здоровым в новых условиях?
Лесное хозяйство в Беларуси ведется по международным стандартам
"Минскэнерго" в этом году завершит установку двух водогрейных электрокотлов для нужд БелАЭС
Мокрый снег с дождем и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 21 марта
Чемпионат Беларуси по плаванию планируется провести в срок
Сезонную дифференциацию для отопительных тарифных групп впервые применят в этом году в Беларуси
Гарантия качества и благородный вид: кухонные мойки из искусственного камня
БРСМ организовал работу горячих телефонных линий для пожилых людей
Профсоюзы усилят контроль за соблюдением гигиенических норм на предприятиях
Договор о создании единого рынка газа в ЕАЭС планируется подготовить к 2022 году - Мясникович
Афиша выходного дня: весенний праздник в Ботаническом саду, забег Beauty Run и танцующий оркестр в Витебске
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.