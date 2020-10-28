КГБ: поджог здания ГАИ в Мозыре квалифицирован как акт терроризма

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поджог здания ГАИ в Мозыре квалифицирован как акт терроризма, сообщил журналистам начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Ночью 28 октября в Мозыре совершен поджог здания отдела ГАИ Мозырского РОВД. Данные действия квалифицированы по ч.1 ст.289 Уголовного кодекса - акт терроризма. Материалы уголовного дела переданы для дальнейшего расследования в управление Комитета государственной безопасности по Гомельской области. КГБ совместно с другими правоохранительными органами осуществляет поиск причастных", - отметил Константин Бычек.

Как сообщалось ранее, сегодня около 3.30 в Мозыре неизвестный мужчина подошел с тыльной стороны к административному зданию ГАИ Мозырского РОВД, разбил окно на первом этаже и бросил внутрь помещения бутылку с воспламеняющейся жидкостью. Произошло возгорание, которое удалось локализовать в пределах одной служебной комнаты. Пострадавших нет.

Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия через минуту после того, как в Мозырский РОВД поступило сообщение от местного жителя, который рассказал о случившемся. Оперативник уголовного розыска попытался тушить возгорание автомобильным огнетушителем, но в итоге огонь потушили пожарные. Никто из сотрудников милиции не пострадал.

В результате пожара в кабинете, где размещается добровольная народная дружина, повреждены стены, пол, подоконник и офисная техника. С наружной стороны здания на стене под разбитым окном краской написали "Возмездие!".

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, изъяты предметы и объекты, которые могут иметь отношение к произошедшему. Изучаются записи камер видеонаблюдения, установленных на близлежащих зданиях. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления.-0-

Бутылку с воспламеняющейся жидкостью забросили в здание ГАИ в Мозыре На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изымаются предметы и объекты, которые могут иметь отношение к произошедшему. Изучаются записи камер видеонаблюдения, установленных на близлежащих зданиях.