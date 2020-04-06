КГБ расследует дело в отношении бывших зампрокуроров Советского и Ленинского районов Минска

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственной безопасности Беларуси возбудил и расследует уголовное дело в отношении двух бывших заместителей прокуроров Советского и Ленинского районов Минска, сообщили БЕЛТА в отделе информации Генпрокуратуры.

Фигурантам инкриминирован незаконный оборот наркотических средств без цели сбыта по ч.1 ст.328 Уголовного кодекса. К подозреваемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Указанные работники уволены из органов прокуратуры.-0-