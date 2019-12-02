КГБ завершено расследование дела по взяткам при поставках в Беларусь телекоммуникационной техники

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением КГБ завершено предварительное расследование уголовного дела по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Республику Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Об этом БЕЛТА сообщили в Комитете государственной безопасности.

Фигурантами уголовного дела являются 16 человек. "Предъявлены обвинения 8 должностным лицам государственных органов и банковских учреждений, 8 представителям коммерческих структур за совершение преступлений, предусмотренных статьями 430 и 431 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - проинформировали в КГБ.

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