КГК нашел нарушения в работе с обращениями граждан в сфере ЖКХ

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля проанализировал деятельность местных властей по рассмотрению обращений граждан в сфере ЖКХ и выявил нарушения, сообщили БЕЛТА в КГК.

Недостатки в работе местной администрации были обнаружены в разных регионах страны. Жительнице Могилева пришлось около полутора лет ждать, когда устранят причину промерзания наружных стен жилого дома. А в Гомельском облисполкоме формально подошли к рассмотрению коллективного обращения жильцов многоквартирного дома в агрогородке Еремино. Долгое время люди добивались передачи поквартирных электросчетчиков на баланс энергоснабжающей организации. "После вмешательства комитета обращение было реализовано, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности", - отметили в КГК.

Также оказалось, что в некоторых регионах не контролировалось исполнение принятых по обращениям граждан решений. Например, специалисты Скидельского ЖКХ некачественно провели предпроектное обследование дома, что впоследствии вызвало недоработки в плане и некачественное выполнение работ. Тем не менее Гродненский облисполком отчитался о завершении ремонта перед заявителями и областным КГК. "В действительности необходимые работы были выполнены позднее. Частично - благодаря проживающей в доме семье, которая многократно обращалась в вышестоящие органы", - рассказали в комитете.

Были выявлены отдельные случаи, когда обещания местных исполнительных и распорядительных органов не были подкреплены реальными возможностями их выполнить. В частности в Кобрине на обращение об обустройстве ливневой канавы заявителю сообщили, что на основании комиссионного обследования работы будут выполнены в срок, а через месяц проинформировали о нецелесообразности их проведения. Не сделана и обещанная реконструкция дороги в Ляховичском районе, а в самом райцентре до сих пор решается вопрос капитального ремонта и благоустройства по улице Пушкина.

Комитет госконтроля также обратил внимание: отсутствует взаимодействие организаций ЖКХ с контакт-центром. "Работники контрольного ведомства проанализировали сроки рассмотрения обращений граждан: за восемь месяцев было установлено 12 фактов, когда сроки были нарушены. Три должностных лица оштрафованы", - подчеркнули в КГК.

Контрольное ведомство направило в правительство предложение, чтобы помочь устранить недостатки при рассмотрении обращений по вопросам ЖКХ.-0-