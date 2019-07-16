КГК предотвратил незаконный возврат НДС в размере Br586 тыс.

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску во взаимодействии с сотрудниками ИМНС по Минскому району предотвратили незаконный возврат НДС в размере Br586 тыс. Пересечена противоправная деятельность группы белорусов, которые похищали денежные средства из государственного бюджета, сообщили БЕЛТА в КГК.

Установлено, что организаторы схемы хищения в мае 2018 года зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью на подставное лицо. В бухгалтерский учет ООО были помещены фиктивные документы о приобретении товара на общую сумму более Br3,5 млн (включая НДС в размере Br586 тыс.). Таким образом, данная сумма вычетов по НДС неправомерно была отражена в регистрах налогового учета коммерческой структуры.

В июне 2019 года коммерсанты обратились в инспекцию МНС по Минскому району с заявлением о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и суммой НДС, исчисленной по реализации товаров. По этому заявлению инспекцией было принято решение о возврате Br586 тыс. Однако мошенникам не удалось получить бюджетные деньги - их деятельность была пресечена оперативниками финансовой милиции.

По результатам оперативно-разыскных и проверочных мероприятий в отношении троих минчан возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.234 (лжепредпринимательство) УК.

В инспекцию МНС по Минскому району направлены материалы уголовного дела для отмены ранее принятого решения о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и суммой НДС, исчисленной по реализации товаров.

В ходе проверочных мероприятий и следственных действий изъяты компьютерная техника, бухгалтерские документы, флеш-накопители и другие носители информации, содержащие сведения о преступной деятельности подозреваемых.

Организаторы схемы хищения задержаны. Устанавливаются их соучастники и другие факты противоправной деятельности.-0-