КГК проверил столовые вузов - 16 ректоров привлечены к ответственности

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За нарушения в организации питания студентов привлечены к ответственности 16 ректоров белорусских вузов. Такая информация опубликована в сентябрьском номере журнала "Государственный контроль: анализ, практика, комментарии", сообщает БЕЛТА.

В апреле текущего года КГК тщательно изучил все нюансы организации питания в учреждениях высшего образования страны, выявил множество нарушений и направил 46 рекомендаций по их устранению. А в июне вновь проанализировал ситуацию, чтобы проверить, насколько добросовестно была выполнена работа над ошибками.

По мнению главного специалиста управления контроля потребительского рынка, сферы услуг и за оборотом подакцизных товаров Комитета госконтроля Татьяны Самохиной, выявленные нарушения указывали на то, что руководство учебных заведений самоустранилось от контроля за организацией питания студентов, а общепит лишь обеспечивал свои узковедомственные интересы, не заботясь о качестве услуг. "Всего за допущенные нарушения уволены 9 работников общепита, к дисциплинарной ответственности привлечены 114 человек, в том числе 9 проректоров и 16 ректоров вузов (повторно наказаны ректоры Брестского государственного университета им. А.С.Пушкина, Белорусского государственного технологического университета, Барановичского государственного университета)", - отметила она.

В итоге, подчеркнула Татьяна Самохина, работа по наведению порядка в студенческом общепите привела к положительным результатам. Вузы пересмотрели подходы к составлению меню, многие отказались от услуг посреднических структур, снизили наценки на продукцию общепита, заменили устаревшее торговое и технологическое оборудование, кухонный инвентарь и посуду, отремонтировали мебель.

КГК продолжит контроль.-0-