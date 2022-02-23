КГК: в отношении организаторов двух экстремистских формирований возбуждено уголовное дело

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношении организаторов экстремистских формирований "Фонд солидарности BYSOL" и BY_help возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в Комитете госконтроля.

"Органами финансовых расследований во взаимодействии с Департаментом финансового мониторинга продолжаются проверочные мероприятия по выявлению и пресечению фактов финансирования деструктивной деятельности, а также установлению причастных к ней лиц. Так, Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля установлены факты финансирования экстремистских формирований "Фонд солидарности BYSOL/Belarus solidarity foundation" и BY_help путем сбора и предоставления денежных средств для обеспечения их экстремистской деятельности. Денежные средства в их адрес перечислялись как на открытые за границей расчетные счета, так и криптокошельки, а впоследствии направлялись на деструктивные цели", - рассказали в КГК.

Например, выявлены факты перечисления столичным индивидуальным предпринимателем денежных средств в иностранной валюте в адрес указанных экстремистских формирований. Индивидуальный предприниматель задержан и водворен в ИВС ГУВД Мингорисполкома.

Также установлены факты перечисления жителем Гомеля криптовалюты на криптокошелек экстремистского формирования "Фонд солидарности BYSOL/Belarus solidarity foundation".

По результатам проверочных мероприятий в отношении организаторов экстремистских формирований "Фонд солидарности BYSOL" и By_help и иных лиц, принимавших участие в их финансировании, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.361-2 (финансирование экстремистской деятельности) УК.

В настоящее время органами финансовых расследований Комитета госконтроля продолжается отработка лиц, осуществлявших перечисление средств в адрес экстремистских формирований. В этой связи Департамент финансовых расследований напоминает, что лица, своевременно заявившие о финансировании экстремистской деятельности или иным образом способствовавшие предотвращению и выявлению фактов такого финансирования, освобождаются от уголовной ответственности.-0-