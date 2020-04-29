КГК Витебской области выявил факты формальной работы по санации предприятий

29 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области отметил недостаточность мер, принимаемых уполномоченными лицами по обеспечению стабильной и эффективной экономической деятельности государственных юридических лиц, а также восстановлению их платежеспособности, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

В ведомстве отметили, что отдельные комиссии, созданные при местных органах власти, ограничиваются констатацией результатов финансово-экономической деятельности неплатежеспособных организаций без проведения детального анализа причин этого и предупреждения банкротства. "Вместо этого организациям доводятся показатели финансово-хозяйственной деятельности, ряд из которых они изначально не смогут выполнить в сложившейся ситуации. Например, по росту выручки от реализации продукции, погашению бюджетных ссуд и займов. Некоторые показатели вовсе не способствуют улучшению финансового положения организаций. Среди них - увеличение объемов продаж путем уменьшения цены на производимую продукцию", - сказали в КГК.

Не проводятся исчерпывающие меры по санации предприятий антикризисными управляющими. Некоторые организации в Докшицком и Шумилинском районах в процедуре финансового оздоровления находятся более двух лет и остаются неплатежеспособными. При этом в отношении них ранее на протяжении 10 лет применялись меры досудебного оздоровления.

"Комитет госконтроля области предложил облисполкому и властям на местах рассмотреть с участием представителей Министерства экономики результаты анализа эффективности деятельности комиссий по предупреждению экономической несостоятельности. Специалистам предстоит дать принципиальную оценку полноты принятых мер ответственными лицами по выводу подведомственных организаций на безубыточную работу", - добавили в КГК.

В Витебской области в 2019 году меры досудебного оздоровления применялись в отношении 154 государственных (либо с долей государства в уставных фондах) организаций, завершена процедура ликвидации восьми предприятий. На 10 апреля процедуру банкротства проходили 18 организаций в районах и городах области.-0-