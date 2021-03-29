КГК Витебской области выявил незаконные доплаты руководству и работникам предприятий

29 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области установил факты незаконного начисления заработной платы руководителям и работникам предприятий сверх предусмотренных законодательством размеров. Это повлекло причинение вреда госимуществу и негативно отразилось на конечной стоимости производимой продукции и услуг, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

Работникам государственного предприятия Лепельского района в нарушение законодательства о труде на протяжении трех лет индексация зарплаты производилась с превышением реального индекса потребительских цен в два раза. Излишние начисления повлекли необоснованное завышение себестоимости оказываемых услуг на Br83 тыс. Как следствие - недоплата в бюджет налогов в сумме Br23,4 тыс.

"Проведенный мониторинг позволил выявить факты необоснованных премиальных выплат руководителям трех государственных организаций при наличии просроченной задолженности за энергоресурсы. Общая сумма причиненного вреда составила Br2,3 тыс. Также установлено, что руководителю витебского швейного предприятия производилась не предусмотренная законодательством и контрактом доплата", - отметили в КГК области. По предложению ведомства причиненный вред возмещен, а налоговые платежи доплачены в бюджет.

Комитет государственного контроля Витебской области обращает внимание руководителей и специалистов организаций всех форм собственности на необходимость безусловного соблюдения законодательства о труде и контрактных обязательств при выплате заработной платы.-0-