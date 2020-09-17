КГК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников "Белтяжмаша" за уклонение от уплаты налогов

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ЗАО "Белтяжмаш", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал КГК.

"Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля 16 сентября за уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц ЗАО "Белтяжмаш" возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса", - сообщили в КГК.

По информации КГК, сумма неуплаченных налогов составила более Br6 млн.

По подозрению в преступлении задержаны 5 человек, включая руководителя общества.

Проводятся следственные действия.-0-