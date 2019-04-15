КГК выявил беспорядок на территории 12 предприятий Молодечненского района

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники Комитета госконтроля Минской области провели мониторинг соблюдения природоохранного и санитарного законодательства в Молодечненском районе и выявили нарушения на 12 предприятиях, сообщили БЕЛТА в КГК.

Результаты свидетельствуют, что только каждый четвертый из проверенных субъектов хозяйствования (4 из 16) обеспечил порядок на своей территории, остальные должных мер не приняли.

В числе нарушителей ОАО "Радошковичский керамический завод", ОАО "Белхудожкерамика", ОАО "Швейная фирма "Юнона", ООО "Механический завод", ЗАО "Электромеханический завод", ОАО "Молодечноторг", ОАО "Молодечненский завод металлоизделий", ООО "Велес-Мит", ПУП "Молодечненское зверохозяйство Белкоопсоюза", СП "Минский мебельный центр" ООО, ЗАО "Молодечномебель", ОАО "Конфа".

Территория ОАО "Белхудожкерамика" была захламлена отходами производства, ржавыми металлическими емкостями, металлоломом, отходами пиломатериалов и древесины, неисправными транспортными средствами. Неиспользуемые помещения завалены упаковочной тарой, старым оборудованием, мусором. Облицовочная плитка на административном здании обсыпается, небезопасны и расположенные на территории емкости для хранения мазута: отдельные элементы плохо закреплены.

На земельном участке, примыкающем к территории ОАО "Радошковичский керамический завод", расположена неработающая котельная УП "Коммунальник", помещения которой находятся в антисанитарном состоянии. Нависающие конструкции котельной и открытые колодцы представляют угрозу для граждан, как и плохо закрепленные листы шифера на здании заводского склада для хранения и просеивания отходов формовочных смесей. Территория вокруг неиспользуемых помещений керамического завода захламлена металлоломом, мусором, строительными и другими отходами.

По итогам мониторинга областной Комитет госконтроля выдал соответствующие рекомендации. Большинство выявленных нарушений и недостатков уже устранено. Составлены планы-графики работ, их выполнение взято на контроль.-0-