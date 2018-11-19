КГК выявил недостатки в работе спортучреждений Брестской области

19 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Брестской области при мониторинге работы государственных органов и организаций физической культуры и спорта выявил нарушения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Комитета государственного контроля.

Нарушения касаются рациона питания спортсменов. В Брестском государственном областном училище олимпийского резерва вместо предусмотренного пятиразового организовано трехразовое питание. Кроме того, не обеспечено проведение лабораторного контроля, нарушается технология приготовления блюд.

В Брестском областном центре физического воспитания и спорта учащихся и студентов при организации и проведении спортивных соревнований деньги на питание участникам выплачивались ниже норм, предусмотренных законодательством.

На содержание и функционирование государственных органов и организаций физической культуры и спорта выделяются значительные суммы бюджетных средств, рациональное и эффективное использование которых является необходимым условием для развития материально-технической базы и создания условий для занятия спортом. В то же время областное училище олимпийского резерва неэффективно расходует немалые суммы на содержание базы отдыха, использование которой в 2016 году составило 53 дня, или 14,5% от общего количества дней в году, в 2017-м - 32 дня (8,8%), в январе-августе текущего года - 20 дней. Кроме того, в двух учреждениях допускались случаи нецелевого использования бюджетных средств.

По результатам контрольно-аналитических мероприятий ответственным лицам направлены рекомендации по устранению нарушений и недостатков.-0-