КГК выявил незаконные поставки шампиньонов из Евросоюза в РФ

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску совместно с оперативным подразделением органов погранслужбы пресечена незаконная деятельность группы, которая занималась поставками санкционной продукции из стран Евросоюза в Россию. Злоумышленники использовали реквизиты белорусских субъектов хозяйствования, сообщили БЕЛТА в КГК.

"Граждане Беларуси организовали поставку из Польши крупных партий шампиньонов. Они же поставляли из Литвы в Россию вина европейских производителей - эта продукция не относится к санкционной, на нее распространяется разрешение на трехдневный транзит по территории республики. Шампиньоны фурами завозили в Беларусь, перегружали в автомобили аналогичной модели и цвета, которые следовали с вином из Литвы в Россию. После пломбирования большегрузы с дубликатами российских регистрационных знаков и технических паспортов, а также с документами на товар из Литвы доставляли шампиньоны в Россию, где продукция реализовывалась конечному потребителю за наличный расчет", - рассказали в КГК.

В бухгалтерском учете белорусских субъектов хозяйствования выручка от продажи в России санкционной продукции не отражалась. Чтобы скрыть этот факт, организаторы поставок оформляли фиктивные документы о реализации шампиньонов белорусским предпринимателям.

"Государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на общую сумму более Br1,6 млн. По данному факту управлением Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере)", - проинформировали в КГК.

Проводятся следственные действия. Предпринимаются меры к возмещению ущерба.-0-