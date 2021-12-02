Кибермошенник за неделю похитил у двух минчанок почти Br30 тыс.

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлен кибермошенник, который за неделю похитил у двух минчанок почти Br30 тыс., сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

С разницей в неделю во Фрунзенское РУВД столицы обратились две минчанки с заявлением о хищении с их счетов крупных сумм. Выяснилось, что накануне обеим женщинам через мессенджер звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банка. Звонившие убеждали минчанок, что кто-то пытается перевести деньги с их платежных карт, и предлагали проверить остаток на счете. Для этого требовалось установить приложение удаленного доступа и назвать коды из СМС. Выполнив все инструкции мошенников, молодая мама лишилась Br11 тыc., а пенсионерка - более чем Br17 тыс.

По подозрению в совершении этих преступлений задержан 23-летний житель столицы. В настоящее время проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории Минска.

Милиция напоминает: чтобы не стать жертвой преступника, необходимо строго следовать основным правилам цифровой безопасности. "Никогда не сообщайте незнакомым людям конфиденциальные данные, кем бы они ни представлялись, как бы убедительно ни звучали их просьбы. Сотрудники банков или госучреждений никогда не будут у вас спрашивать данные, к которым у них и без того есть доступ. Не устанавливайте на свой мобильный телефон какие-либо программы по просьбе неизвестных вам людей и не предоставляйте им доступ к ранее установленным. Обезопасьте свой основной банковский счет. Для совершения онлайн-платежей откройте в том же банке другой счет, который сможете пополнять при необходимости. И если даже этот счет будет скомпрометирован, ваш основной останется в безопасности", - отметили в ГУВД.-0-