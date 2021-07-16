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16 июля 2021, 12:44

Кибермошенники похитили у минчан свыше Br100 тыс.

Фото из архива
Фото из архива

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кибермошенники похитили у минчан свыше Br100 тыс., сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"В Первомайское РУВД Минска поступили заявления от минчан о том, что с их банковских карт были списаны денежные средства. Во всех случаях мошенники звонили потерпевшим при помощи одного из интернет-мессенджеров. Действовали злоумышленники по схожим схемам: представлялись сотрудниками банка и сообщали потерпевшим, что с их карт-счетов неизвестными лицами списаны денежные средства", - рассказали в ведомстве.

В одном из случаев женщина, назвав злоумышленникам реквизиты своей банковской карты, перевела денежные средства для сохранности на указанную ими "резервную страховую ячейку". Минчанка так бы ничего и не заподозрила, если бы спустя несколько дней ей снова не поступил аналогичный звонок. В результате противоправных действий потерпевшая лишилась свыше Br17,5 тыс.

"В двух других случаях женщинам предложили самостоятельно поучаствовать в поимке мошенников, списавших с их карт-счетов денежные средства. Одной из потерпевших злоумышленник представился сотрудником Департамента финансовых расследований. Женщина поверила и в результате с ее счета было списано более Br23 тыс. Вторая потерпевшая оформила кредиты в четырех банках столицы и перевела киберпреступникам свыше Br50 тыс.", - добавили в ГУВД.

Еще в одном случае минчанин, поверив злоумышленникам, оформил кредит и перевел на их счет свыше Br10 тыс.

Суммарный ущерб, причиненный потерпевшим, составил более Br100 тыс.

Следователи дали правовую оценку действиям злоумышленников и возбудили уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники.-0-

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Теги
киберпреступность МВД Минск мошенничество
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