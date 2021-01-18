18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кибермошенники похитили у жителей Молодечненского района за 2020 год около Br280 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"По итогам прошлого года на территории Молодечненского региона зафиксировано более 300 киберпреступлений. Большинство из них связано с хищением денег с использованием реквизитов банковских карт. Сумма ущерба от таких преступлений составила почти Br282 тыс.", - рассказали в УВД.

Зачастую мошенники звонят гражданам под видом сотрудников кредитно-финансовых учреждений. Предлагая помочь отменить якобы совершенное списание денежных средств, злоумышленники выманивают реквизиты банковских карт и похищают внушительные суммы. В последнее время злоумышленники используют для связи с потенциальными жертвами мессенджер Viber. В качестве фотографии ставят логотип банка либо имитацию входящего звонка от контакт-центра.

Подобные преступления фиксируются каждый день и в наступившем году. С 1 января аферистам удалось обогатиться за счет доверчивых жителей района на сумму около Br13 тыс. Так, 35-летнему жителю Молодечно в мессенджере Viber поступил звонок якобы из Беларусбанка. Во время разговора с лжесотрудником финансового учреждения мужчина сообщил реквизиты двух банковских платежных карт. Улов мошенников составил в общей сумме более Br2,5 тыс.

По такой же схеме преступники, прибегнув к психологическим приемам и методам убеждения, украли без малого Br2870 у 62-летней пенсионерки, жительницы Молодечно. Аналогичным образом деньги потеряли еще 11 жителей района. Милиция призывает граждан быть бдительными. Никому нельзя разглашать персональные данные - номер банковской карты, срок ее действия, CVV-код (три цифры с обратной стороны БПК) и пароль от интернет-банкинга. Стоит помнить, что ни при каких обстоятельствах сотрудники банков не будут звонить клиентам по телефону для уточнения личных сведений.

До сих пор популярна схема обмана на так называемых "зеркальных" сайтах, которые замаскированы под интернет-площадки. Под предлогом купли-продажи мошенники в ходе переписки предлагают перейти по фишинговой ссылке и ввести данные своей банковской карты для оплаты покупки/доставки товара. Таким образом неизвестным удается завладеть необходимой информацией для последующего списания денежных средств. На удочку таких дельцов попалась 40-летняя молодечненка, которая решила через интернет обновить гардероб. Оформляя заказ, пользователь перешла по фейковой ссылке на ресурс, по виду очень похожий на настоящий, где заполнила необходимые поля, тем самым отдав свои деньги прямо в руки хакерам. В итоге она потеряла Br480.

Правоохранители убедительно просят граждан не доверять незнакомцам, которые под различными предлогами входят в доверие, после чего выманивают персональные данные или деньги. При малейшем сомнении, что вас могут обмануть, лучше всего немедленно отказаться от интернет-сделки.-0-