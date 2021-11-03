3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кибермошенники похитили у жительницы Минского района Br14 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

51-летней женщине в Viber поступил телефонный звонок от лжесотрудника банка, который стал интересоваться подробностями владения банковской платежной карточкой. Также он уведомил, что в отношении ее совершены противоправные действия, и сообщил, что соединит ее с якобы сотрудником внутренних дел. В результате жительнице Минского района предложили поучаствовать в "следственно-оперативных мероприятиях", направленных на изобличение недобросовестных работников банков. Женщине необходимо было сработать на опережение и оформить на свое имя кредиты, поскольку на ее имя имелись заявки на кредит в данных банковских учреждениях. При этом мошенник указывал на неукоснительное соблюдение конфиденциальности и исполнение своего гражданского долга, направленного на поимку злоумышленников. Ей запретили рассказывать кому-либо из банковского учреждения о вышеуказанном разговоре, поскольку якобы каждый сотрудник находится под подозрением.

Придя в отделение, женщине подтвердили заявку на потребительский кредит на Br8 тыс. и оформили кредит. Потерпевшая не сообщила никому из сотрудников банковского учреждения о разговоре с лжесотрудником банка. Затем по указанию мошенника для аннулирования кредита установила на свой мобильный телефон приложение удаленного доступа и сообщила числовую комбинацию. На мобильный телефон стали поступать SMS-сообщения, содержащие коды подтверждения операций. Пострадавшую убедили в том, что банковская платежная карточка заблокирована, а кредит на ее имя аннулирован.

Жительница Минского района снова направилась в другой банк, где по такой же схеме оформила на свое имя кредит на Br6 тыс. После того как денежные средства уже были похищены мошенником, женщину поблагодарили за участие в "следственном мероприятии" и разрешили ехать домой.

На следующий день вновь поступил звонок со скрытого абонентского номера. Злоумышленники попытались убедить потерпевшую оформить на свое имя кредит в других банках, однако женщина уже заподозрила, что в отношении ее совершаются противоправные действия. Тогда в ходе разговора "правоохранитель" начал угрожать и запугивать гражданку. В разговоре упомянул о привлечении к уголовной ответственности за бездействие в выявлении мошенников.

Как отметили в ведомстве, злоумышленники во время телефонных разговоров использовали различные юридические термины, называли адреса расположения территориальных органов внутренних дел, придумывали несуществующие статьи уголовного и административного законодательства.-0-