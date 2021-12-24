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24 декабря 2021, 15:58

Кибермошенники похитили у жительницы Минской области почти Br19 тыс.

Фото из архива
Фото из архива

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Приложение помощи" помогло злоумышленникам похитить почти Br19 тыс. у жительницы Минской области. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"По-прежнему нередки случаи, когда кибермошенники убеждают граждан установить на свой мобильный телефон "приложение помощи" - AnyDesk и им подобные, после чего завладевают реквизитами банковских платежных карт потерпевших и похищают денежные средства, находящиеся на карт-счетах. Очередной пример жительницы центрального региона страны - подтверждение тому, что, к сожалению, граждане до сих пор продолжают доверять злоумышленникам, - рассказали в УСК. - Так, 13 декабря 54-летней уборщице из деревни Бережа Дзержинского района позвонил неизвестный, представился, как и в ряде подобных случаев, сотрудником банка и сообщил, что от имени женщины якобы оформлен кредит. Для того, чтобы выявить "кредитополучателя", ей необходимо прийти в банковское учреждение для совершения аналогичной операции".

Женщина по его совету оформила кредиты на сумму почти Br19 тыс. в отделениях различных банков. Примечательно, что в отдельных случаях ей даже пришлось ехать для этого в столицу. Злоумышленники все время были на связи, сопровождая сделки "онлайн", в том числе по пути из Дзержинского района в Минск, а в один из дней даже убедили руководителя женщины отпустить ее с работы для посещения банка. Также по их указанию потерпевшая установила на мобильный телефон приложение AnyDesk.

Часть денежных средств, уже находящихся на карт-счете, "работники банка" похитили, используя данное программное обеспечение. Разрешение на пользование приложением принимала потерпевшая, она же сообщила CVV-код, указанный на обороте банковской платежной карты. Еще часть денежных средств, полученных наличными в отделениях банков, женщина по указанию злоумышленников перечисляла на свой карт-счет, после чего преступная схема вновь повторялась.

По данному факту Дзержинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Потерпевшая допрошена, осмотрен ее мобильный телефон, в банковские учреждения направлены запросы на получение сведений о движении денежных средств по счетам.

Следствие отмечает: в данном случае, как и в ряде подобных, потерпевшая по указанию неизвестных сама установила на смартфон определенное приложение. Оно находится в свободном доступе в магазине приложений и предоставляет посторонним удаленный доступ, а также управление мобильным телефоном владельца. С помощью данного приложения злоумышленники могут удаленно наблюдать за тем, что происходит на экране вашего телефона.

"В очередной раз следователи Минской области акцентируют внимание граждан: не устанавливайте по просьбе незнакомцев подозрительные приложения на свой мобильный телефон. Помните: сотрудник банка либо сотрудник правоохранительных органов никогда не станет звонить вам с подобным предложением", - добавили в УСК.-0-

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