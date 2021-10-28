Кибермошенники похитили у жительницы Смолевичского района почти Br16 тыс.

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти Br16 тыс. похитили кибермошенники у жительницы Смолевичского района. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"Утром 18 сентября 51-летняя жительница Смолевичского района находилась дома, когда ей поступил звонок в Viber. Неизвестный представился специалистом банка и сообщил, что от имени женщины пытаются оформить несколько кредитов. Теперь ей нужно поехать в отделение банка и оформить кредит. Незнакомец уверил собеседницу: когда она это сделает, мошенники не смогут воспользоваться кредитом, который уже оформили без ее участия", - рассказали в УСК.

Женщина сразу же поехала в столицу, где в отделениях банков оставила несколько заявок на оформление кредитов. При этом лжесотрудник банка постоянно был на связи. Через несколько дней женщина получила денежные средства в трех отделениях различных банков на общую сумму почти Br16 тыс. После получения первого кредита неизвестный, с которым она общалась по телефону, пояснил, что в целях безопасности необходимо установить на смартфон программу удаленного доступа, что женщина также сделала. Когда ей стали приходить сообщения о списании денежных средств, мужчина уверял: все в порядке, происходит погашение кредитов.

В октябре женщине позвонили реальные сотрудники банка, которые пояснили, что кредит не погашен. Только тогда женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

По данному факту Смолевичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в крупном размере) УК.

"Следователи напоминают: не оформляйте кредиты по просьбе неизвестных лиц, в том числе тех, кто представляется сотрудником банковского учреждения либо правоохранительных органов. От имени таковых действуют злоумышленники, которые всеми способами стремятся завладеть денежными средствами граждан. А исполнение обязательств по заключенным с банком кредитным договорам в будущем ложится на потерпевших", - добавили в УСК.-0-