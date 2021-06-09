Кибермошенники похитили у жительницы Витебска Br7,6 тыс.

9 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В милицию обратилась жительница Витебска, сообщившая, что интернет-мошенники похитили с ее счетов Br7,6 тыс. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Витебчанка заявила, что ей поступил телефонный звонок с иностранного номера в мессенджере. Собеседник представился работником банка и в телефонном разговоре сообщил потерпевшей, что по ее карт-счету проходят незаконные операции. Злоумышленник убедил потерпевшую установить на ее смартфон мобильное приложение, которое предоставляет удаленный доступ к гаджету. Далее неизвестный, используя несанкционированный доступ к компьютерной информации и полученные в ходе телефонного разговора данные банковской платежной карты жительницы областного центра, совершил хищение денежных средств с карт-счета в сумме Br7,6 тыс.

Установлено, что преступление совершили жители Минска и Полоцка. Подозреваемые задержаны.-0-