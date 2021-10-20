Кибермошенники получили доступ к банковской карте оршанки через ее дочь-подростка

20 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Мошенники через переписку в соцсетях с девочкой-подростком из Орши обманом завладели данными банковской карты ее мамы и похитили почти Br200. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Киберпреступники воспользовались новой схемой обмана, куда вовлекли подростка. С помощью юной оршанки мошенники получили доступ к банковской карте ее 39-летней мамы. Киберпреступники общались с 12-летним ребенком в сети. Диана Чернова - так представился в личном сообщении пользователь социальной сети. Переписка на разные темы с несовершеннолетней велась несколько дней. Инициатором общения всегда выступала новая знакомая. В одной из вечерних переписок она сообщила, что у нее не получается перечислить деньги на телефон, а точнее, не приходят сообщения. Мнимая Диана попросила помочь и назвать номер телефона родителей. На мамин телефон стали приходить смс-сообщения с кодами. По наивности девочка не стала читать их содержание. Ей казалось, что это чужие данные, поэтому передавала цифры собеседнице.

Также виртуальная подруга попросила сфотографировать мамину банковскую карту. Ключевым стал предлог: мамина сим-карта привязана к какому-то аккаунту и будет заблокирована. Психологический трюк сработал. Виртуальная подруга все время торопила девочку, и школьница испугалась. Фотографии банковской карты с двух сторон ушли неизвестному пользователю. На телефон пришло еще несколько смс-сообщений, которые заполучили злоумышленники благодаря настойчивости. Диана в итоге написала, что у нее все получилось. Последним штрихом стала чистка телефона по просьбе иллюзорной собеседницы.

В итоге у оршанки пропало около Br200 - все деньги, которые были на банковской карточке.

Милиция в очередной раз напоминает, что никому и ни под каким предлогом нельзя передавать полные данные карты, ее изображения и коды из смс-сообщений от банка.-0-