Кибермошенники продолжают атаки: житель Молодечно лишился более Br8 тыс.

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Молодечно по совету лжебанкира установил AnyDesk, взял кредит и лишился более Br8 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"5 января молодечненцу в Viber позвонила неизвестная девушка, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка, клиентом которого он является. Поводом для разговора якобы стала предотвращенная попытка денежного перевода на неизвестный счет. Мужчина засомневался в этом, но после беседы уже с другим специалистом банка поверил звонившим и выполнил все их инструкции. Якобы в целях дальнейшей безопасности он установил на свой мобильный телефон программу защиты AnyDesk, которая на самом деле является приложением для удаленного доступа. Кроме того, он загрузил на смартфон мобильный интернет-банкинг. В свою очередь, злоумышленники, получив доступ к чужому устройству и финансам, похитили со счета потерпевшего почти Br1300", - рассказали в УВД.

Однако мошенники продолжили держать мужчину на крючке: сказали, что от его имени в одном из банков подана заявка на оформление потребительского кредита. "В это же время с мужчиной связался сотрудник правоохранительных органов, который подтвердил незаконную операцию и попросил помочь разоблачить преступника в финучреждении. Для пущей убедительности прислал в Viber фото якобы своего служебного удостоверения, а скрытый номер объяснял, мол, специальная защищенная линия. От горожанина требовалось взять кредит в банке на сумму Br7 тыс., которые в последующем будут перечислены на защищенный счет. Мужчина так и сделал - карточка с кредитными деньгами была у него на руках уже следующим утром. Мошенники, имея доступ к чужому телефону, завладели необходимыми финансовыми реквизитами, которые приходили потерпевшему в СМС, и похитили денежные средства. В общей сложности горожанин потерял более Br8 тыс.", - отметили правоохранители.

Молодечненским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации, совершенном в крупном размере.

"Чтобы не быть обманутым, милиция просит избегать дистанционного проведения каких-либо финансовых манипуляций по рекомендации незнакомцев, в том числе назвавшихся сотрудниками финансовых учреждений, правоохранительных органов и других госструктур. Помните: настоящие работники банков никогда не запрашивают по телефону реквизиты банковской карты, коды из СМС-сообщений, не просят установить сторонние мобильные приложения. Кроме того, ни под каким предлогом не предлагают оформить кредит и перечислить деньги на какой-либо счет", - добавили в УВД.-0-