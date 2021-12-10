Кибермошенники сняли с карточки молодой мамы из Витебска Br7 тыс.

10 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Жертвой интернет-мошенников стала молодая мама из Витебска. Злоумышленники сняли с ее карточки Br7 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Женщина была дома с детьми, когда в мессенджере ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником крупной торговой интернет-площадки, спросил: совершала ли она недавно у них покупки. "Услышав отрицательный ответ, тут же сообщил, что реквизиты ее карты наверняка у злоумышленников и теперь ей предстоит пообщаться с сотрудником банка. Далее все происходило по сценарию интернет-мошенников. Витебчанке перезвонила лжесотрудница банка, представилась представителем службы безопасности и даже назвала номер своего жетона. Она убедила женщину скачать и установить на телефон приложение для удаленного управления гаджетом, а затем последовали указания, что и как делать. На женщину был оформлен кредит на Br7 тыс., а после того, как ее вынудили создать виртуальные платежные карты, разговор прервался. Деньги с этих карточек исчезли", - рассказал оперуполномоченный группы противодействия киберпреступлениям ОВД администрации Первомайского района Витебска Иван Горохов.

Милиция напоминает, что при поступлении звонка в мессенджере от работника банка сразу закончите разговор и перезвоните в банк самостоятельно. Не устанавливайте программы и не переводите деньги по указанию неизвестных лиц. При онлайн-оплате, в том числе услуг такси, проверяйте адрес сайта и используйте отдельную карту (лучше виртуальную), храните на ней небольшие суммы. Никогда, никому ни под каким предлогом не передавайте номер банковской карты, срок действия, трехзначный секретный код на обороте, логины и пароли доступа к банкингу, смс-коды от банка.-0-