6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кибермошенники списали со счета жителя Слуцка около Br20 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"57-летнему случчанину через мессенджер позвонил лжесотрудник одного из банков, который убедил мужчину, что для безопасности и защиты персональных данных нужно установить данное приложение на смартфон. После чего путем модификации компьютерной информации кибермошенник похитил более Br1250", - рассказали в УВД.

Кроме того, лжебанкир перезвонил мужчине и сказал, что кто-то пытается от его имени оформить кредит. Чтобы закрыть эту заявку, потерпевшему нужно обратиться в банк и самому оформить кредит. В результате мужчина оформил несколько кредитов на суммы Br5800, Br9800 и Br3000. После чего по совету лжебанкиров он установил на мобильный телефон приложение, назвал свой идентификационный номер и сообщил пароль мошенникам. Вскоре на телефон стали поступать смс-уведомления о списании денежных средств. В результате злоумышленники списали со счета доверчивого случчанина около Br20 тыс.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 УК РБ (хищение имущества путем модификации компьютерной информации).

Чтобы обезопасить себя и не допустить хищения денежных средств со своего карт-счета, необходимо запомнить: если кто-то будет пытаться открыть на ваше имя кредит, то банк просто заблокирует операцию и не будет требовать открыть еще один кредит для погашения предыдущего. Сотрудники банков никогда не звонят через мессенджеры. Ни в коем случае нельзя сообщать третьим лицам информацию о своих банковских картах и счетах, перечислять деньги по требованию неизвестных. Не следует откликаться на сомнительные предложения получения дохода в интернете. "Просим граждан не быть излишне доверчивыми. Если вам внезапно поступил подобный звонок, главное не паникуйте и просто положите трубку. После этого сами можете перезвонить в свой банк и убедиться, что тревога ложная", - добавили в УВД.-0-