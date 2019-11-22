Кибермошенники украли с карт-счетов витебчан почти Br16 тыс.

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти Br16 тыс. лишись 15 жителей Витебска из-за интернет-мошенников, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

"20 ноября в Первомайский РОВД поступило девять заявлений о пропаже денег с карт-счетов. Жертвы мошенников лишились свыше Br12,7 тыс. Также подобные хищения были зафиксированы и в других районах областного центра. Общая сумма ущерба составила почти Br16 тыс.", - рассказали в милиции.

Всем пострадавшим звонили якобы представители службы безопасности банка, в которых у витебчан заведены пластиковые карточки. В отношении неустановленных преступников возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 УК (хищение путем использования компьютерной техники).

УВД Витебского облисполкома напоминает, что ни под каким предлогом не стоит сообщать платежные реквизиты, полный номер карточки и срок ее действия, логин и пароль к интернет-банкингу, иную персональную информацию. С подобными незнакомцами не надо вступать в переговоры, лучше положить трубку. "Просьба незнакомого абонента о предоставлении конфиденциальной информации свидетельствует о том, что разговор ведется с мошенником. Сотрудники банка ни при каких обстоятельствах не требуют реквизитов банковских карт или иной конфиденциальной информации", - подчеркнули в УВД.-0-