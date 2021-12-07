Кибермошенники выманили у жительницы Солигорска более Br1,6 тыс.

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хищением средств на более чем Br1,6 тыс. обернулось оформление "безопасной доставки" 45-летней жительнице Солигорска. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Горожанка разместила объявление о продаже дубленки и в тот же день ей поступило заманчивое предложение. "Покупательница" из Гомеля была готова купить ее товар, гарантировала, что деньги на карту придут сразу, а затем приедет курьер. Женщина поверила, перешла по ссылке "безопасной доставки", ввела данные карты и текст СМС из банка. Через несколько минут ее счет опустел.

"Именно так работает "фишинговая" ссылка: под благовидным предлогом выманиваются конфиденциальные данные, а дальше - ваш счет в руках злоумышленника. Мошенники часто создают сайты, схожие с настоящими, чтобы украсть личную информацию или данные банковских карт, - пояснили в УВД. - Если вам прислали ссылку на такой сайт, ни в коем случае не переходите по ней, адрес может отличаться только одной цифрой или буквой. Будьте внимательны и не рискуйте своими средствами".-0-