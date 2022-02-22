Кибермошенники вынудили жительницу Ельского района оформить кредиты на более чем Br24 тыс.

22 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жительница Ельского района стала очередной жертвой кибермошенников: выполнив все указания лжесотрудницы банка, она лишилась крупной суммы. Об этом сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью СК.

В сети кибермошенников продолжают попадать граждане разного социального статуса и достатка, отметили в СК. "Злоумышленники идут на любые психологические уловки и ухищрения. Порой им достаточно одного телефонного звонка, чтобы завладеть необходимой информацией", - рассказали в ведомстве.

Ельский районный отдел СК расследует уголовное дело о хищении имущества путем модификации компьютерной информации, совершенном в крупном размере. По данным следствия, днем 5 февраля этого года 53-летней жительнице Ельска позвонил мужчина. "Собеседник представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что неизвестный завладел ее паспортными данными и пытается оформить 4 кредита в различных банках. "Правоохранитель" пояснил, что женщина стала жертвой мошенников, и добавил, что в дальнейшем с ней будет работать представитель банка. Через некоторое время потерпевшей в мессенджере Viber позвонила якобы сотрудница банка и пояснила, что ей необходимо оформить реальные кредиты, чтобы аннулировать оформленные мошенниками. Поверив, женщина за несколько дней оформила необходимое количество кредитов на общую сумму Br24 тыс. Также по указанию лжесотрудницы потерпевшая сообщила ей все данные кредитных карт", - рассказали в СК.

Когда женщина обнаружила, что все деньги похищены, она обратилась в правоохранительные органы. При изучении личности потерпевшей было установлено, что у нее высшее образование и она занимает руководящую должность в одном из учреждений образования в Ельске.

В ходе расследования уголовных дел допрошена потерпевшая, осмотрен ее мобильный телефон, зафиксированы и внесены в специализированную базу номера, с которых поступали звонки. Установлено, что абонентские номера принадлежат сотовому оператору Украины. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, совершивших преступление, планируется направление поручений об оказании международной правовой помощи.-0-