Кибермошенники за год обманули 1,5 тыс. жителей Гродненской области

1 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. От действий кибермошенников в 2021 году пострадали более 1,5 тыс. жителей Гродненской области. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

В Гродненской области в 2021 году зафиксировано 1,8 тыс. преступлений в сфере высоких технологий. Это на 34% меньше, чем годом ранее. Снижения удалось добиться за счет активной профилактики, однако проблема остается актуальной.

От действий кибермошенников в 2021 году пострадали более 1,5 тыс. жителей Гродненской области. "Среди пострадавших лидируют люди среднего возраста со среднеспециальным образованием, рабочих специальностей (26,6%). Следующие - пенсионеры (13,5%). Замыкают тройку учителя и учащиеся (около 12%). Впрочем, как показывает статистика, на удочку мошенников попадаются все категории граждан. Удивительно, но среди жертв есть системные администраторы, сотрудники правоохранительных органов и работники банков - те, кто должен профилактировать преступления. Не застрахован никто", - рассказал начальник управления по противодействию киберпреступности КМ УВД Гродненского облисполкома Сергей Черняк.

Большую часть (86%) в структуре преступлений составляют хищения с использованием компьютерной техники. В тренде - хищения с использованием информации банковских карт. Мошенники под различными предлогами пытаются завладеть реквизитами карты, а также получить доступ к учетной записи. Схемы злоумышленников хорошо известны. Они звонят посредством мессенджеров, представляются работниками банков, служб безопасности и даже правоохранительных органов. Дальше под разными предлогами, например, подозрительной активности на счете, просят передать личные данные или установить на телефон или компьютер стороннюю программу.

Еще одна схема действует на площадках объявлений в интернете. Псевдопокупатель предлагает продавцу воспользоваться доставкой, уводит его по поддельной ссылке на стороннюю площадку, где необходимо указать реквизиты карты. После этого со счета списываются средства.

Также сейчас у мошенников популярна схема с оформлением кредитов. Они связываются с потенциальной жертвой под видом правоохранителей или представителей службы безопасности банка и просят посодействовать в поимке мошенника. Для этого якобы необходимо оформить кредит и перевести деньги на указанный счет. В стрессовой ситуации люди порой соглашаются. К слову, звонки зачастую поступают в мессенджеры с иностранных номеров.

Чаще всего пострадавшие теряют суммы до Br20 тыс. Рекорд в 2021 году установил программист из Гродно, перечисливший мошенникам Br75 тыс.

Правоохранителями уже установлены более 300 подозреваемых в совершении подобных преступлений. "Зачастую одним преступником совершены серийные преступления по 50-80 эпизодов по стране. Кроме того, в большинстве случаев преступники, совершая злодеяния, находились за рубежом, чаще всего в сопредельных государствах. Практически все колл-центры находятся в Украине и России", - рассказал Сергей Черняк. Он отметил, что в этом году гродненские милиционеры совместно с Управлением Следственного комитета по Гродненской области установили причастность к совершению ряда преступлений на территории области 6 граждан Украины, которые промышляли с 2018 года. Судить их будут на родине.

Правоохранители напоминают, чтобы не стать жертвой кибермошенников стоит быть бдительными и осторожными. Настороженно необходимо относиться к звонкам в мессенджере с незнакомых, а тем более иностранных номеров. Стоит помнить, что сотрудник банка никогда не будет звонить в мессенджер и спрашивать реквизиты карты. Также стоит использовать отдельную карту для расчетов в интернете, иметь отдельные почтовые адреса для работы и регистрации в интернет-магазинах и соцсетях.-0-