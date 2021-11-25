Киберпреступники похитили у брестчанки более Br21 тыс.

25 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Киберпреступники похитили с банковского счета 47-летней жительницы Бреста более Br21 тыс. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Брестчанка ответила на звонок с незнакомого номера в Viber. Собеседники представились ей сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они рассказали, что кто-то незаконно оформил на ее имя кредиты и предложили помочь заблокировать хищение денег. Злоумышленники убедили женщину получить кредиты в нескольких банках. Эти деньги потерпевшая перевела на новый банковский счет, который был привязан к ее интернет-банкингу. Затем киберпреступники попросили брестчанку установить на свой мобильный телефон приложение, с помощью которого получили удаленный доступ к информации на устройстве. Вскоре злоумышленники похитили с банковского счета Br21 тыс.

Когда женщина поняла, что стала жертвой киберпреступников, то обратилась в милицию. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст.212 (хищение путем модификации компьютерной информации, совершенное в крупном размере) УК.-0-