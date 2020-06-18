Кинологи Брестской и Гомельской таможни в один день пресекли две попытки перемещения наркотиков

18 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Кинологи Брестской и Гомельской таможни в один день выявили два факта перемещения марихуаны через границу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельской таможне.

В пункте пропуска "Новая Гута" служебная собака указала на возможное наличие наркотиков у 37-летнего украинца. Мужчина пешком направлялся в Украину. "В его сумочке таможенники обнаружили сверток из белой бумаги с веществом растительного происхождения", - рассказали в Гомельской таможне. По заключению экспертов областного управления Госкомитета судебных экспертиз, обнаруженное вещество - марихуана.

Вторая попытка перемещения запрещенных веществ пресечена в пункте пропуска "Брест". При осмотре салона прибывшего из Польши рейсового автобуса Варшава - Минск служебная собака указала на возможное наличие наркотиков. "Под сиденьями брестские таможенники обнаружили спрятанное вещество растительного происхождения зеленого цвета, которое по заключению эксперта является марихуаной", - отметили в Брестской таможне. Как установлено, наркотик намеревался ввезти 38-летний гражданин Индии.

Возбуждены уголовные дела в соответствии с ч.1 ст.328-1 УК Беларуси.-0-