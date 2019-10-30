Кладовщик шинного центра в Гомеле похитил зимнюю резину

30 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Кладовщик шинного центра в Гомеле подозревается в хищении зимних шин, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

В Советский РОВД Гомеля 29 октября обратился руководитель частного предприятия по продаже шин. Он сообщил, что неизвестный похитил со склада шесть комплектов зимней резины иностранного производства на общую сумму более Br1 тыс.

Руководитель рассказал, что недостачу товара обнаружили несколько недель назад, провели инвентаризацию, пытались самостоятельно найти вора, но безуспешно. Оперативники уголовного розыска в течение дня установили, как и куда исчезли шины, а также нашли подозреваемого.

Им оказался 21-летний кладовщик шинного центра. В начале октября неожиданно для всех парень отдал денежные долги знакомым. Когда началась внутренняя проверка, молодой человек ушел на больничный. Выяснилось, что он подобрал ключ от склада, попал туда и похитил 12 автомобильных шин. Покрышки продал знакомому таксисту.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК. Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.-0-