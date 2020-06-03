Кладовщица Ельского райпо продавала "излишки" мяса по заниженным ценам

3 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями выявили махинации в Ельском райпо. В присвоении и незаконной реализации мясной продукции подозревается 65-летняя кладовщица убойного цеха, сообщили БЕЛТА в МВД.

Как пояснили в Ельском РОВД, жительница райцентра занижала в актах вес мяса, получаемого после убоя крупного рогатого скота. Излишки складировались в холодильных камерах, затем за ними приезжали перекупщики - как правило, представители фирм или частники. Женщина выписывала на мясо фиктивные товарно-транспортные накладные, и продукция отправлялась в торговые точки столицы и Минской области.

В мае оперативники вместе с ГАИ остановили автомобиль одного из таких покупателей в Ельском районе. В микроавтобусе правоохранители обнаружили около 900 кг разделанных туш. Со слов водителя, он приобрел товар у работницы Ельском райпо за Br4,5 тыс. Однако позже установили, что реальный ущерб превысил Br5,8 тыс.

Возбуждено уголовное дело. Известно, что кладовщица занимала должность всего несколько месяцев как подменный работник. Ранее она долгое время трудилась в потребкооперации, к уголовной ответственности не привлеклась.-0-