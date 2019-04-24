Клей и герметик на Br140 тыс. пытались незаконно перевезти через белорусско-польскую границу

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытку незаконного ввоза дорогостоящей партии товара на территорию Евразийского экономического союза пресекли гродненские таможенники в пункте пропуска "Брузги", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Транспортное средство польской фирмы-перевозчика следовало из Германии в адрес российского получателя с товаром клей и герметик.

Автомобиль направли на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. По результатам таможенного контроля установлено, что в грузовом отсеке находится почти 15 тыс. единиц клея и герметика, сведения о которых в документах отсутствуют. Общая стоимость незаявленного товара составила около Br140 тыс.

По факту недекларирования товара таможней начат административный процесс. Для юридического лица санкция статьи 14.5 КоАП Беларуси предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-