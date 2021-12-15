Кобринчанин хранил дома 200 г марихуаны

15 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине у местного жителя изъяли более 200 г марихуаны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Сотрудники по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Кобринского РОВД проводили оперативные мероприятия и вышли на 42-летнего мужчину. У него дома оперативники обнаружили высушенное вещество растительного происхождения. По заключению эксперта это оказалась марихуана. Вес наркотика превысил 200 г.

Следователями дана правовая оценка действиям мужчины. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств. По словам мужчины, он нашел дикорастущую марихуану, сорвал, высушил и хранил для собственного потребления.-0-