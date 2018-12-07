Кобринчанин перечислил интернет-мошенникам почти $3 тыс. за помощь в организации перелета на Багамы

7 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринский РОВД с заявлением обратился неработающий 28-летний местный житель. Он стал жертвой интернет-мошенников, перечислив им крупную сумму за помощь в организации перелета на Багамские острова, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Мужчина рассказал оперативникам, что увлекся игрой в онлайн-покер. В ноябре он выиграл один из этапов виртуальных состязаний. Победителю в качестве приза оплачивался перелет на Багамские острова из любой точки земного шара для участия в следующем этапе игры.

Молодой человек планировал получить транзитную визу в США и забронировал авиабилеты. Однако в визе ему было отказано. Кобринчанин решил спланировать свой перелет через другие страны. На одном из интернет-форумов он обратился к пользователям с просьбой помочь добраться на Багамы. В чате ему ответила девушка, которая находилась на форуме много лет. Предположительно, злоумышленники взломали ее аккаунт и от ее имени продолжили общение. Они предложили ему вариант перелета через Кубу и под разными предлогами выманивали у потенциальной жертвы деньги. В общей сложности потерпевший перечислил им $2,5 тыс. и 278 евро.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 УК (мошенничество).

Как отметили в отделе по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД, в регионе наблюдается рост подобных преступлений. Мошенники, взломав страницу пользователя, под разными предлогами рассылают от его имени сообщения, выманивая у друзей данные их банковских карточек или реквизиты к интернет-банкингу. С начала года по таким фактам правоохранители региона возбудили более 300 уголовных дел.-0-