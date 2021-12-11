11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кофе с заниженной на Br28 тыс. стоимостью пытались ввезти в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Из Европейского союза в ЕАЭС везли 14 т кофе в грузовом автомобиле DAF. Водитель представил брестским таможенникам в пункте пропуска "Козловичи" товаросопроводительные документы с недостоверными сведениями о стоимости товара. Во время таможенного контроля выяснилось, что стоимость партии кофе была занижена на Br28 тыс. Это повлекло бы и занижение подлежащих уплате таможенных платежей на Br10 тыс.", - рассказали в ГТК.

Брестская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.3 ст.15.5 КоАП (представление недостоверных сведений о товарах). Статьей предусмотрен штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-