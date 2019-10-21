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21 октября 2019, 11:25

Колбу с ртутью в велосипедной ручке обнаружили в Мозыре

Фото Гомельского областного управления МЧС
Фото Гомельского областного управления МЧС

21 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Небольшую колбу с ртутью в велосипедной ручке обнаружили в Мозыре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о находке по ул. Комарова поступило спасателям 20 октября примерно в 11.26. К месту вызова незамедлительно был направлен автомобиль химической и радиационной защиты.

Как установлено, при разборке старых вещей их хозяин обнаружил велосипедную резиновую ручку, в которой находилась ртуть в колбе. Вещество не разлилось. Пострадавших нет. Работники МЧС изъяли находку для дальнейшей утилизации.

Фото Гомельского областного управления МЧС
Фото Гомельского областного управления МЧС

В областном управлении МЧС напомнили, что ртуть относится к классу чрезвычайно опасных веществ. Ее пары вызывают тяжелые отравления, особенно в соединении с другими металлами, поражают нервную систему, почки, другие внутренние органы. Опасно также длительное воздействие паров ртути, которые могут появиться даже из маленьких капелек металла, закатившегося в щели.-0-

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