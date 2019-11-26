Количество хищений с банковских карт белорусов выросло в январе-ноябре более чем в два раза - СК

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество хищений с банковских карт белорусов в январе-ноябре 2019 года выросло более чем в два раза по сравнению с таким же периодом 2018-го. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

По данным СК на 24 ноября, в Беларуси зафиксировано 6372 преступления, которые связаны с хищениями денег с использованием компьютерной техники. "Это на 111%, или более чем в два раза, больше по сравнению с январем-ноябрем 2018 года", - констатировали в Следственном комитете. Количество потерпевших - 5991 - сравнимо с населением Давид-Городка, Большой Берестовицы, Радошковичей и больше, чем жителей в Высоком.

Чаще других потерпевшими по таким уголовным делам становятся молодые люди 20-29 лет, которые проводят значительную часть своей жизни онлайн. Среди пострадавших от кибермошенников их 33,1%.

Ущерб по уголовным делам за январь-октябрь превысил Br6,1 млн. Он возмещен на 64,9%.

В Следственном комитете рассказали о самых распространенных преступных схемах. Так, человеку звонит псевдоработник одного из банков, уточняет, не проводил ли владелец карточки транзакцию на крупную сумму, либо предупреждает, что кто-то якобы пытается снять деньги с карт-счета. Далее мошенник сообщает, что для отмены транзакции необходимо сказать код, который придет в SMS на мобильный телефон потенциальной жертвы. Доверчивые граждане сообщают эту информацию, а потом обнаруживают, что с их счета исчезли деньги. "При этом мошенники идут на любые уловки, чтобы получить необходимые данные. Например, согласно материалам дела, расследуемого Московским (г.Минска) РОСК, чтобы отвести подозрения, владельцу карты сказали, что код нельзя сообщать по телефону сотруднику банка, но зато можно роботу, на которого и "переключили" потерпевшего", - привели пример в СК. А гомельские следователи сообщают о случаях, когда по телефону предупреждают, что владелец счета стал жертвой мошенников. SMS-коды якобы нужны для того, чтобы "спасти" деньги. На сообщения о снятии средств людей просят не реагировать, ведь деньги будто бы именно таким образом сохраняются.

Опасность подстерегает пенсионеров, которые пользуются социальной сетью "Одноклассники". Людям пишут знакомые, рассказывают о денежных подарках, которые якобы можно получить от одного из белорусских банков по случаю юбилея. В действительности эти сообщения присылают злоумышленники, пользуясь взломанными страницами либо страницами-дубликатами. Псевдодруг утверждает, что уже получил свой подарок и предлагает помочь. Для этого просит данные карточки (номер, срок действия, секретный код) и совершает хищения.

"По подобным фактам следователями возбуждаются уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства совершенных преступлений. Проблема становится все более значительной и требует немедленного реагирования", - подчеркнули в СК.

Следователи дали ряд рекомендаций, призванных минимизировать риск хищения денег с банковского счета. Правило №1 по версии СК - никому не сообщать данных своих карт. У настоящих банковских работников необходимые сведения есть.

Кроме того, Следственный комитет напоминает, что для выхода в интернет нужно использовать устройства с ПО, предназначенным для борьбы с вредоносной активностью. Программное обеспечение нужно своевременно обновлять. На компьютере должна быть операционная система с установленными обновлениями безопасности, актуальными версиями другого ПО.

Следователи призывают обращать внимание на внешний вид известных сайтов, чтобы не перепутать их с поддельными копиями. Оставлять личную информацию можно только на ресурсах, которые работают с использованием защищенных протоколов (обычно в браузере рядом с адресом такого сайта отображается значок замка на зеленом фоне).

Специалисты советуют отказаться от одинаковых логинов и паролей на различных сайтах, а также не использовать слишком простые пароли, либо те, о которых можно легко догадаться (даты рождения, номера телефонов и т.д.).

"По возможности нужно использовать двухфакторную аутентификацию, когда кроме ввода логина и пароля необходимо вводить временный код, отправляемый обычно на мобильный телефон в виде SMS-сообщения либо push-уведомления", - добавили в СК.

Стоит остерегаться неожиданных или необычных электронных сообщений, даже если отправитель знаком. Нельзя открывать такие вложения и переходить по ссылкам в подобных сообщениях. В СК рекомендуют с осторожностью относиться к письмам, в которых запрашиваются данные счетов, и призывают никогда не отправлять финансовую информацию по незащищенным интернет-каналам. При этом следователи обращают внимание, что финансовые учреждения почти никогда не запрашивают такие сведения по электронной почте.

Если пишут знакомые с просьбой перевести деньги, передать им реквизиты банковской карты, нужно связаться с этими людьми, например, по телефону, и проверить, действительно ли они отправляли эти сообщения. В крайнем случае можно идентифицировать личность собеседника, задавая ему контрольные вопросы, ответы на которые не могут быть известны другим.

Тем, кто часто расплачивается картой в интернете, специалисты советуют использовать технологии дополнительной безопасности платежей. Для международных платежных систем Visa и MasterCard это 3-D Secure, для БЕЛКАРТ - интернет-пароль.

В СК просят предупредить пожилых и несовершеннолетних родственников и знакомых о новых способах хищения. Тех, кто пострадал от кибермошенников, призывают незамедлительно обращаться в милицию.-0-