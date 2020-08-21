Количество попыток незаконно ввезти валюту в Беларусь выросло в 4 раза - ГТК

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество попыток незаконно ввезти валюту в Беларусь из-за пределов ЕАЭС выросло в августе в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

По информации ГТК, за 20 дней нынешнего месяца уже выявлен 51 такой случай, изъято более $300 тыс.

Так, например, вчера водитель грузового автомобиля - гражданин Украины пытался незаконно ввезти в Беларусь незадекларированные $47,5 тыс.

ГТК напоминает, что при пересечении границы сумму свыше $10 тыс. в эквиваленте нужно декларировать. При этом в декларации указываются источники происхождения наличных, а также цели перемещения денег. Если перемещаемая сумма превышает $100 тыс. в эквиваленте, таможенному органу дополнительно должны быть представлены документы для подтверждения происхождения таких денежных средств.

ГТК продолжит таможенный контроль для выявления подобных нарушений.-0-