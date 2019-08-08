Количество пожаров в экосистемах Витебской области выросло в три раза

8 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Количество пожаров в экосистемах Витебской области в этом году увеличилось втрое. На неблагоприятной обстановке, складывающейся в этом году в экологических системах региона, акцентировал сегодня внимание начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям при облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"По состоянию на сегодняшний день с начала года в области произошло 175 загораний, в том числе 123 загорания травы и кустарников на общей площади 76,2 га и 39 лесных пожаров на площади 69,3 га. При этом за весь прошлый год в регионе зафиксировано 45 пожаров в экосистемах, за 2017 год - 50", - констатировал Сергей Мелешкин.

Наибольшее количество возгораний травы и кустарников произошло в Витебске, Толочинском, Витебском, Поставском и Докшицком районах, лесных пожаров - в Полоцком, Браславском, Россонском, Миорском и Бешенковичском районах.

По словам Сергея Мелешкина, подразделениями МЧС области изучено состояние готовности сил и средств лесхозов к своевременному обнаружению и ликвидации пожаров в лесах. Выявлен ряд недостатков в организации работы, которые влияют на возможность оперативного и эффективного реагирования в случае происшествия. "Цель этой работы - помочь выявить и устранить все проблемные моменты, а также наладить тесное и плодотворное взаимодействие с лесохозяйственными организациями", - подчеркнул руководитель ведомства.-0-