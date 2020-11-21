Комбинат школьного питания Минска выясняет причины массового отравления детей в школьной столовой

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комбинат школьного питания Минска выясняет причины массового отравления детей в столовой в одной из школ города, заявил директор предприятия Сергей Василенко, сообщает Telegram-канал Мингорисполкома.

По уточненным данным, 174 ученика средней школы №61 обратились за медицинской помощью. Обращаться за помощью дети стали после обеда – у них отмечались рвота, диарея. Им вызывали бригады скорой помощи. Пострадали в основном ребята 5-9 классов.

Специалисты-эпидемиологи отмечают, что видимых нарушений в работе пищеблока не выявлено. Были взяты пробы продуктов для лабораторных исследований. Предварительно, результаты будут известны 22 ноября.

"Комбинат школьного питания Минска приносит искренние извинения родителям и ребятам средней школы №61 в связи с произошедшей ситуацией. Сейчас проводится проверка, мы выясняем причины, повлекшие ухудшение здоровья детей", - приводит слова директора комбината школьного питания Минска Сергея Василенко официальный Telegram-канал Минского горисполкома.-0-

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